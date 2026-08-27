"가능성 0%" 바르사 공개구애 딱 자른 ATM, "떠나고 싶다"던 이강인 동료 운명은

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[스포츠조선 박상경 기자] '이건 존엄성의 문제다.'

이강인의 소속팀 아틀레티코 마드리드(이하 ATM)가 단단히 뿔이 났다. 이적시장 마감 전 팀을 떠날 것으로 예상되고 있는 훌리안 알바레스를 향해 공개 구애를 보낸 FC바르셀로나 때문이다.

바르셀로나의 주앙 라포르타 회장은 26일(한국시각) 스페인 일간지 마르카를 통해 "우리는 여전히 알바레스에 관심이 크다"고 말했다. 그는 "ATM에 최대한 존경심을 담아 알바레스 영입을 추진 중"이라며 "우리 제안이 수락되길 바란다"고 덧붙였다.

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알바레스는 아르헨티나 대표로 합류한 2026 북중미월드컵 기간 "꿈을 이루고 싶다"며 ATM을 떠나고 싶다는 뜻을 밝혔다. 그는 "구단 관계자들과 이야기를 나눈 결과, 이적이 모두에게 좋을 것"이라며 "지금 이 이야기를 할 때는 아니지만, 숨길 수도 없다. 나는 정직하고 싶다"고 말했다.

너무 솔직했던 알바레스에게 돌아온 건 야유였다.

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알바레스는 24일 홈구장 리야드에어 메트로폴리타노에서 펼쳐진 비야레알과의 2026~2027 라리가 2라운드에 후반 21분 교체 출전했다. 경기 내내 야유에 시달렸다. 선발 라인업에서 빠진 그가 그라운드에 몸을 풀기 위해 등장하자 관중석에서는 "우~" 하는 야유 소리가 울려 퍼졌다. 후반 21분 그가 마크 푸빌을 대신해 피치를 밟자 더 큰 야유 소리가 울려 퍼졌다. 공을 잡을 때마다 야유가 계속된 가운데, 알바레스는 경기 후 동료들이 관중들을 향해 인사하는 와중에 홀로 라커룸으로 들어갔다. 그러자 그를 향한 야유 소리는 최고조에 이르렀다. 라커룸으로 향하는 통로에선 알바레스를 향해 머플러를 집어 던지는 팬도 포착됐다. 디에고 시메오네 감독은 알바레스의 행동에 대해 "서로 합의된 부분"이라고 진화에 나섰지만, 성난 팬심을 달래기엔 역부족이었다.

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라포르타 회장은 마르카를 통해 "ATM이 이번 여름 이적시장에서 알바레스를 팔 의향이 있다면, 우리가 제시했던 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있으리라 본다"며 "ATM에 전화를 걸어 우리가 보낸 1억유로(약 1613억원) 제안이 유효하다는 점을 공식적으로 확인했다"고 주장했다.

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바르셀로나는 북중미월드컵 기간 ATM에 알바레스 영입을 문의했으나 거절당한 것으로 알려졌다. 이런 가운데 바르셀로나가 구체적인 금액까지 거론하며 또 알바레스에 구애를 보내자 ATM은 적잖이 심기가 불편한 모습이다.

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ATM은 성명을 통해 '이건 돈이 아닌 존엄성의 문제다. 선수도 희생양이 됐지만, 진정한 피해자는 우리 팀'이라며 '바르셀로나는 수많은 거짓과 반쪽짜리 진실로 가득 찬 공작을 벌이고 있다. 이로 인해 피해를 보는 건 ATM'이라고 주장했다. 이어 '그들은 여러 방면에서 해악을 끼치고 있다. 알바레스를 바르셀로나에 팔 가능성은 0%'라고 못박았다.

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알바레스를 원하는 건 바르셀로나 뿐만이 아니다. 영국 BBC는 '라포르타 회장의 이번 발언은 아스널이 알바레스에 관심을 보이고 있다는 소식이 나온 이후에 이뤄진 것이다. 하지만 이적시장 소식통에 따르면, 알바레스는 여전히 스페인에 남고 싶어한다'고 전했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com