"침묵하지 않겠다" 소송 선언...김병지 대표이사, 박문성 공개 저격 계속 "내가 어디까지 알고 있는지 무서운가?"

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[스포츠조선 김대식 기자]김병지 강원FC 대표이사가 연이어 공개 저격에 나섰다.

김 대표이사는 26일 개인 SNS를 통해 박동희 기자와 박문성 해설위원을 향해 연이어 분노를 쏟아냈다.

김 대표이사는 지난 21일 개인 유튜브 채널을 통해서 박 위원과 박 기자를 향해 법적 대응을 하겠다는 입장을 발표했다. 그는 "제가 칸쿤에 가지도 않았는데, 칸쿤에 간 사람처럼 칸쿤에 외유를 간 사람처럼 이야기가 되고 있다. 또 과거 얘기들이 합쳐져서 가족들이 마치 사적으로 공적 자금을 운영했거나 특혜를 받은 사람처럼 영상에 많이 나오고 있다"며 "잘못한 부분이 있다면 책임질 부분은 책임지고 사과하겠다. 그러나 사실이 아닌 내용, 서로 무관한 사건들을 연결해 저와 제 가족을 비난하는 행위에 대해서는 더 이상 침묵하지 않겠다"고 했다.

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사진캡쳐=꽁병지TV

김 대표는 3일이 지난 뒤, SNS로 박 위원과 박 기자의 각종 의혹에 대해 폭로했다. 박 위원을 향해서는 "문화체육관광부가 출범시킨 프로축구 성장위원회 공동위원장으로서 공인인 만큼, 시중에 떠도는 의혹에 대해 설명할 책임이 있다"며 "요즘 화제가 된 대한축구협회의 법인카드 부정 사용 문제와 관련해, 예전에 협회가 법인카드를 부적절하게 사용했던 적이 있었다. 그런데 박문성 씨는 그 협회 법인카드로 기자 시절 때부터 결제된 식사 또는 2차 술자리에 참석한 사실이 전혀 없나?"며 의혹을 제기했다.

박 기자를 향해서도 "'엠스플뉴스 야구 커뮤니티 여론 조작사건'을 나무위키에서 봤다. 이 사건은 사실이 아닌 건가? 야구 분야에서 많은 논란이 있었던 것 같은데, 그 사건들은 여쭤보지 않겠다. 그런데, 2022년에는 당시 P급 라이센스도 없었던 안정환을 벤투 감독의 후임으로 거론하셨더라? 말도 안되는 얘기인데 제대로 취재하고 쓰셨나?'라며 허위 기사 이력에 대해 적극 파고들었다.

한국프로축구연맹

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두 사람을 향한 공개 저격은 계속되는 중이다. 26일에도 김 대표이사는 "선동은 문장 한 줄로도 가능히다. 그러나 그 한 줄이 사실이 아님을 밝히려면 수십 장의 문서와 수많은 증거가 필요하다. 그렇게 반박을 준비하고 있을 때쯤이면, 사람들은 이미 선동당한 뒤"라며 다시 두 사람을 거론했다.

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먼저 박 위원을 향해서는 "박문성 씨, 연합뉴스 인터뷰에서 저를 두고 "수사받으면 된다"는 취지로 말했더라. 그렇다면 박문성 씨가 제기한 의혹과 관련하여 실제로 저를 고소·고발하거나 수사를 의뢰한 사실이 있는가? 있다면 언제, 어느 수사기관에, 어떤 혐의로 조사를 요청했는지 공개해 주시기 바란다"고 했다.

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이어 "허위사실임을 알면서 고소·고발할 경우 무고죄의 책임을 질 수 있다는 점이 두려운 것은 아닌지 묻고 싶다. 언론의 사실 확인과 해명 등의 취재에는 답을 피하며 뒤로는 제가 제기한 의혹에 대한 확인 작업으로 바쁘다는 이야기가 들린다. 무엇이 두려우신가? 제가 어디까지 알고 있는지 무서운가? 아니면 연관돼 있는 사람들을 만나 사실을 덮으려고 입을 맞추거나 회유라도 하는 중인가?"라고 덧붙였다.

한국프로축구연맹

박 기자에게도 "박동희 기자는 또다시 더게이트 기사를 통해 마치 관련 조사가 제대로 이루어지지 않은 것처럼 사실과 다른 내용을 유포하고 있다. 기존 보도의 오류를 바로잡기는커녕 새로운 의혹을 계속 덧붙이고 있는 것이다. 이 부분 역시 향후 제기할 소송에서 분명하게 다루겠다"며 법적 대응을 다시 한번 강조했다.