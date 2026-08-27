'브뤼헤에서 잘하면 EPL 간다' 넥스트 김민재 이한범 앞에 그려진 미래, 벨기에는 좁다…동료 수비수 오르도녜스 인기 폭발(英BBC)

출처=클럽 브뤼헤 SNS

Ecuador's Joel Ordonez, left, and Germany's Jamal Musiala battle for the ball during the World Cup Group E soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이한범 동료' 조엘 오르도녜스(22·클럽 브뤼헤) 영입전에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 클럽 크리스탈 팰리스가 '참전'했다.

영국공영방송 'BBC'는 26일(한국시각), '팰리스가 애스턴 빌라와의 오르도녜스 영입 경쟁에서 앞서나가려고 한다'며 '빌라는 사우스햄튼의 테일러 하우드-벨리스 이적 협상이 결렬된 후 에콰도르 국가대표인 오르도녜스 영입에 나섰다. 팰리스는 오랜 타깃인 오르도녜스 영입을 위해 브뤼헤와 협상을 시작했다. 지난 에버턴전에서 차디 리아드가 부상으로 실려나간 후 센터백 영입에 박차를 가하고 있다'라고 보도했다.

팰리스는 이번 여름 이적시장에서 일본 국가대표 도미야스 다케히로를 자유계약으로 영입하고, 첼시에서 악셀 디사시를 임대로 데려왔지만, 추가 센터백 보강을 원하고 있다. 브뤼헤는 오르도녜스의 몸값을 4000만파운드(약 750억원)로 책정했다.

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브뤼헤 유스 출신인 오르도녜스는 지난 2025~2026시즌 브뤼헤 유니폼을 입고 핵심 수비수로 46경기에 출전해 팀의 20번째 리그 우승을 뒷받침했다. 지난 2026년 북중미월드컵에 참가해 팀의 32강 진출을 이끌었다. 발등뼈 골절로 시즌 초 일정을 소화하지 못하고 있다.

브뤼헤는 오르도녜스의 장기 부상에 대비해 미트윌란에서 활약 중이던 '넥스트 김민재' 이한범을 영입했다. 이한범은 벨기에프로리그 개막 후 3경기에 모두 선발출전해 무실점 3연승으로 오르도녜스 공백을 완벽히 메웠다. 브뤼헤팬들은 경기장에서 빠르게 두각을 드러낸 이한범을 향해 "LEE, LEE"를 외치며 환호하고 있다.

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이한범은 3라운드 현재 평균평점 7.67점(소파스코어)으로 팀내에서 4번째로 높다. 경기당 평균 패스 성공 횟수는 약 102.3개로 팀내에서 가장 많다. 패스성공률은 94%.

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벨기에 매체 'HLN'은 26일, 오르도녜스의 이적설을 다룬 기사에서 "브뤼헤는 지난겨울 크리스탈팰리스의 4000만유로 제안을 거절했다. 현재 빌라는 오르도녜스의 부상, 이적 의지, 그리고 여름 이적시장에서 영입해 좋은 인상을 남긴 이한범의 활약 등을 고려해 낮은 이적료에 영입을 확정짓길 바라고 있다"며 "하지만 오르도녜스가 최상의 컨디션을 회복한다면, 여전히 프리미어리그에서 통할 수 있고, 다음 이적시장에서 구단 최고 이적료를 기록할 가능성도 있다"라고 전했다.

출처=클럽 브뤼헤 SNS

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이어 "다만 오르도녜스는 부상에서 호전되는 중이고, 이한범은 아시안컵 출전으로 (연말에)약 5주간 결장할 예정"이라며 "최종 합의가 이뤄질 지는 두고 봐야 한다. 빌라가 브뤼헤가 요구하는 조건에 동의하면, 이적이 빠르게 진행될 수 있다. 그렇지 않다면, 오르도녜스는 최소한 반 시즌 더 브뤼헤에 남을 가능성이 있다"라고 밝혔다.

리그 선두를 달리는 브뤼헤는 30일 헹트와 4라운드 원정경기를 펼친다. 이한범은 브뤼헤의 '원클럽맨' 브란돈 메쉘레와 어김없이 파트너십을 이룰 것으로 예상된다. 오르도녜스가 떠나지 않고 남는다면 주전 경쟁을 펼쳐야 할 수 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com