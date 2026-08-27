'모리뉴 감독 최고의 영입' 벌써 1골-2도움…'1억 1500만 파운드 스타' 주드 벨링엄 '정말 아낌없는 찬사' 극찬 폭발

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[스포츠조선 김가을 기자]주드 벨링엄(레알 마드리드)을 향한 극찬이 터졌다.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 27일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 2라운드 홈경기에서 4대1로 크게 이겼다. 레알 마드리드는 개막 2연승을 달렸다.

경기 뒤 벨링엄에 대한 극찬이 나왔다. 영국 언론 '데일리메일'은 스페인 언론 '마르카'의 보도를 인용해 '킬리안 음바페 활약은 10점 만점에 10점이었고, 벨링엄은 9점이었다. 음바페는 압도적 활약을 펼쳤단 평가를 받았지만, 벨링엄은 모리뉴 감독의 최고 영입이라고 극찬했다. 정말 아낌없는 찬사였다'고 보도했다.

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'마르카'는 '벨링엄은 최고의 컨디션을 유지하고, 2026년 북중미월드컵에서 되찾은 열정을 잃지 않은 모습이었다. 강렬하고 공격적이며, 경기장 곳곳을 누비며 정확하고 명쾌한 플레이를 보여줬다. 페널티 박스 근처에서 매우 위협적인 모습을 보였다. 음바페와 비니시우스 주니오르에게 좋은 기회를 만들어줬다. 훌륭한 활약이었다. 그가 교체될 때 관중들이 쏟아낸 기립 박수는 헌신과 노력, 그리고 뛰어난 플레이로 가득 찬 환상적인 경기였음을 증명한다. 벨링엄은 모리뉴 감독 최고 영입 선수'라고 했다.

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이날 선발 출격한 벨링엄은 후반 33분 에두아르도 카마빙가와 교체될 때까지 2어시스트를 기록했다. 그는 경기가 1-1로 팽팽하던 후반 15분 음바페의 결승골을 도왔다. 8분 뒤엔 비니시우스의 쐐기골을 도우며 팀 승리에 앞장섰다.

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벨링엄은 2023년 레알 마드리드에 합류했다. 당시 그의 이적료는 1억 1500만 파운드에 달했다. 벨링엄은 그는 2023~2024시즌 리그 28경기에서 19득점-6도움을 남겼다. 2024~2025시즌엔 리그 31경기에 출전해 9득점-7도움을 기록했다. 하지만 지난 시즌엔 부상 탓에 어려움을 겪었다. 시즌 막판엔 골을 넣고도 팬들께 사과할 정도였다. 하지만 올 시즌엔 개막 두 경기에서 벌써 1골-2도움 중이다. 그는 앞서 열린 에스파뇰과의 개막전에선 시즌의 포문을 여는 선제골을 꽂아 넣었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com