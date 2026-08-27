UEFA, FIFA 월드컵 보이콧 철회→韓 참가, 폴란드 대회 정상 개최…인판티노 회장 대항마, 단일 후보 물색

Vietnam's national team head coach Kim Sang Sik (L) and FIFA President Gianni Infantino (R) during the trophy presentation at the end of the ASEAN Championship Cup 2026 final football match between Vietnam and Thailand in My Dinh National Stadium in Hanoi on August 26, 2026. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

Vietnam's Captain Nguyen Quang Hai (C) lifts the ASEAN Cup Winner's Trophy alongside FIFA President Gianni Infantino (CR) and teammates after winning the ASEAN Championship Cup 2026 match between Vietnam and Thailand in My Dinh National Stadium in Hanoi on August 26, 2026. (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]유럽축구연맹(UEFA)이 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회인 월드컵 보이콧을 철회했다. 다만 '노 인판티노'는 계속된다.

영국의 'BBC'는 27일(이하 한국시각) 'FIFA 평의회에 있는 유럽 회원국들을 포함한 UEFA 55개 회원 협회는 목요일 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 계획이 부활하지 않을 것이라는 보장이 담긴 서한을 전달받을 예정'이라며 '보이콧 철회 공식 발표는 모나코에서 열리는 UEFA 집행위원회에서 확정될 예정'이라고 보도했다.

보이콧 철회로 다음달 5일 개막되는 2026년 FIFA U-20 여자 월드컵이 정상적으로 열린다. 개최국 폴란드를 비롯해 잉글랜드, 프랑스, 포르투갈, 이탈리아, 스페인 등이 참가한다.

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그러나 지아니 인판티노 FIFA 회장 축출 시도는 계속된다. 인판티노 회장은 지난달 새로운 상업화 기구인 'FFE' 설립 계획을 발표, 논란을 일으켰다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 6조1000억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 공식화 했다. 회원국에는 4000만달러(약 577억원)를 지급하겠다며 '빠른 결정'을 촉구했다.

그러나 현실이 되지 않았다. 인판티노 회장이 FIFA 대회를 '돈벌이' 수단으로 악용한다는 비판이 거세게 일었다. 후폭풍에 그 계획을 철회했다. 하지만 그의 행보에 먹구름이 드리워졌다.

AFP 연합뉴스

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2015년 FIFA 회장으로 선출된 그는 내년 3월 4선을 노리고 있다. UEFA는 인판티노 회장에게 맞설 단일 후보를 찾고 있다. 빅터 몬탈리아니 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장이 유력한 후보로 거론되고 있다는 것이 'BBC'의 설명이다. 후보 추천서는 11월 18일까지 제출해야 한다.

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다만 UEFA는 인판티노 회장에 대한 불신임 투표를 강행하려는 계획은 포기했다. 이 안건을 통과시키려면 회원 협회의 4분의 3, 즉 159표의 찬성이 필요하다. 이는 현실적으로 불가능하다는 판단이다.

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FIFA는 일단 보이콧 철회에 대해 "예선을 통과한 모든 팀이 U-20 여자 월드컵에 참가하게 되어 기쁘다"고 밝혔다. 그리고 "축구는 어려운 상황 속에서도 사람들을 하나로 묶는 힘을 가지고 있다고 굳게 믿는다. 각 연맹 및 이해관계자들과의 지속적인 대화를 통해 축구 발전에 전념할 것"이라고 밝혔다. 아시아 예선을 통과한 한국 U-20 여자대표팀도 FIFA 월드컵에 정상적으로 참가한다.

한편, 인판티노 회장은 26일 김상식 감독이 이끄는 베트남이 사상 첫 2연패를 달성한 2026 아세안(ASEAN) 현대컵 결승전을 찾아 격려했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com