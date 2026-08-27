韓 국대 유망주, '1조 7800억' 한국계 女 만수르 구단 이적 최대 위기...UCL 충격 탈락→"이적시장 폭탄 터질 것"

사진=아우나 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]한국계 미국인 미셸 강이 구단주로 있는 올림피크 리옹이 배준호를 품을 가능성은 더 낮아질 것으로 보인다.

리옹은 27일(한국시각) 프랑스 데신샤르피외의 그루파마 스타디움에서 열린 페네르바체(튀르키예)와의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 최종예선 2차전에서 1대2로 패배했다. 리옹은 합계 스코어 2대3으로 패배하며 UCL 본선행이 좌절됐다.

어쩌면 리옹에 있어서 이번 시즌 제일 중요한 경기였다. UCL 본선에 가지 못한다고 해도, 유로파리그(UEL)로 향할 수 있지만 UCL에 나가야 천문학적인 중계권료를 비롯해 많은 수익을 기대할 수 있었기 때문이다. 현재 리옹은 재정적으로 굉장히 어려운 상태다.

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하지만 홈에서 당한 패배로 리옹은 좌절했다. 프랑스 전문 기자인 안드레스 온루비아 라모스 기자는 개인 SNS를 통해 "리옹의 UCL 진출 실패로 인한 여파가 이적시장 막판에 폭탄을 터뜨릴 수 있다. UCL에 진출했다면 오늘 당장 2500만유로(약 403억원)를 확보해 선수 매각을 강요받지 않았을 것"이라고 분석했다.

그는 "이제 UCL 티켓을 놓치면서, 미셸 강 구단주가 사비를 털어 부채를 감당하고 위기를 수습하지 않는 한 5000만유로(약 806억원)의 수익을 맞추기 위해 말릭 포파나를 비롯한 다른 선수들의 이적이 불가피해졌다. 프랑스 축구의 현재 재정 상황을 감안할 때, 이 길고 긴 잔혹사는 이번 시즌 향방을 완전히 좌우할 전망"이라고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 배준호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이 소식은 현재 리옹을 원하고 있는 한국 국가대표 유망주 배준호에게 치명적으로 작용할 것이다. 배준호 이적설을 독점 보도한 산티 아우나 기자는 지난달 개인 SNS를 통해 '리옹은 약 350만 유로(약 52억원) 규모의 1차 제안을 제출했다. 반면 스토크 시티는 이보다 다소 높은 600만유로(약 101억원) 수준의 이적료를 희망하고 있다'고 언급했다. 생각보다 양 구단의 입장 차이가 꽤 큰 상황.

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리옹은 배준호를 영입하고 싶어도 재정적으로 불안한 상황이기 때문에 더 제안을 상향할 수가 없다. 이조차도 UCL 본선에 진출한다는 가정하에 운영될 가능성이 높았는데, UCL 진출마저 실패하면서 리옹은 더 허리띠를 졸라매야 하는 상황이 됐다. 즉 배준호 영입을 위해서 더 투자를 하기가 어렵다는 것이다. 현재 스토크를 떠나 새로운 도전을 하고 싶은 배준호에게는 큰 악재다.

22일(한국시각) 대한민국 월드컵대표팀이 2026 북중미 월드컵 남아공과의 경기를 위해 멕시코 몬테레이에 입성했다. 대표팀 숙소로 들어서는 배준호의 모습. 몬테레이(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.22/

남은 변수는 미셸 강 구단주의 사재 투자다. 여자 축구계의 '셰이크 만수르'로 평가받는 한국계 미국인 미셸 강(한국명 강용미)이 리옹의 구단주다. 이미 여자 축구계에서 독보적인 영향력을 행사해 온 미셸 강은 지난 시즌 재정 파탄으로 인해 2부 리그 강등 위기에 내몰렸던 리옹을 구해냈다. 그때부터 구단 회장직을 맡아온 강용미 회장은 지난달 최종적으로 리옹 인수에 성공하며 공식 구단주로 등극했다. 현재 미셸 강의 추정 재산은 약 12억 달러(한화 약 1조7816억원)에 달하는 것으로 알려졌다.