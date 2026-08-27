'초대박!' 8500만 파운드 토트넘 '손흥민 후계자' 데뷔전 폭발…英 BBC '최고 평점' 합격 '기립 박수 받으며 입성'

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[스포츠조선 김가을 기자]'손흥민 후계자' 사비우가 토트넘(잉글랜드) 데뷔전을 치렀다.

로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 27일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 찰턴 애슬레틱(2부)과의 2026~2027시즌 카라바오컵(리그컵) 2라운드 대결에서 5대1로 크게 이겼다.

이날 벤치에서 경기를 시작한 사비우는 팀이 3-0으로 앞서던 후반 26분 도미닉 솔란케 대신 그라운드를 밟았다. 그는 불과 11분 만에 득점포를 가동했다. 불과 3분 뒤엔 벤 데이비스의 쐐기골을 도왔다. 사비우는 토트넘 데뷔전에서 1골-1도움을 기록하며 강렬한 인상을 남겼다.

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2004년생 사비우는 지난해 여름 이적 시장에서 토트넘의 큰 관심을 받았다. 토트넘은 미국으로 새 도전에 나선 손흥민(LA FC)의 대체자로 사비우를 눈여겨 봤다. 하지만 당시 맨시티를 이끌던 호셉 과르디올라 감독이 이적을 거부했다. 오히려 맨시티는 지난해 10월 사비우와 2031년 6월까지 계약을 연장했다. 하지만 사비우의 입지는 좁아졌다. 새 얼굴과의 경쟁에서 밀리며 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 24경기 출전에 머물렀다. 결국 그는 새 시즌을 앞두고 새 도전에 나섰다. 토트넘의 유니폼을 입고 그라운드를 누비게 됐다. 그의 기본 이적료는 7500만 파운드, 옵션 1000만 파운드인 것으로 알려졌다.

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일단 첫 경기에선 합격점을 받았다. 영국 언론 'BBC'는 '새로 영입한 사비우는 토트넘 데뷔전에서 교체로 들어와 골을 터뜨렸다. 그는 교체 투입될 때 기립 박수를 받았다. 투입 11분 만에 스코어를 4-0으로 만들어 세리머니를 펼쳤고, 팀의 다섯 번째 골에도 관여했다'고 했다. 이 매체는 사비우에게 양 팀 최고 평점인 8.14점을 줬다.

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사비우는 30일 홈에서 열리는 뉴캐슬과의 EPL 홈 개막전 출격을 노린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com