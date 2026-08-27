'팬들에게 가운뎃손가락 욕설' 충격적인 대규모 난투극 발발…아스널 문제아 "우리가 너희를 박살 내고 있어"

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널 출신 문제아 마테오 귀엥두지가 난투극의 원인이 됐다.

영국 더선은 27일(한국시각) '귀엥두지가 도발적인 세리머니로 대규모 난투극을 촉발한 뒤 분노한 리옹 선수들과 팬들, 그리고 구단 관계자들에게 공격을 당했다'고 보도했다.

이날 페네르바체는 플레이오프에서 리옹을 잡아내고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출을 확정했다. 귀엥두지는 워밍업 도중 리옹 팬들에게 가운뎃손가락을 들어 보이고, 팀이 2-0으로 앞서 나간 뒤 "우리가 너희를 X나 박살 내고 있다"는 식의 도발까지 한 것으로 알려졌다. 경기 종료 시점에서는 귀엥두지가 득의양양하게 양팔을 벌리고 세리머니를 하는 모습이 포착됐다. 리옹 선수들은 귀엥두지에게 달려들어 밀치는 등 격앙된 반응을 보였다. 이에 로멜루 루카쿠와 에데르송을 비롯한 많은 페네르바체 선수들이 동료를 보호하기 위해 급히 달려왔다. 이어 선수들과 코칭스태프 사이에 전면적인 대규모 난투극이 벌어졌다.

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마테오 귀엥두지. 사진=더선

난투극은 여기서 끝나지 않았다. 귀엥두지가 터널로 향하면서 계속 깡충깡충 뛰며 양팔을 흔들었다. 홈 팬들은 귀엥두지를 향해 물건을 던졌고, 리옹 관계자로 보이는 한 남성이 그에게 달려들기도 했다. 리옹의 라이벌팀인 마르세유 출신인 귀엥두지라 홈팬들은 더욱 예민하게 반응했다.

매체는 '터널에서 촬영된 영상에는 경기장 밖에서 벌어진 혼란스러운 상황이 담겨있다'며 '귀엥두지는 경기 도중과 종료 후 모두 관중들의 표적이 됐다'고 설명했다.

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이어 '귀엥두지의 행동과 리옹의 UEFA 챔피언스리그 진출 꿈을 무너뜨린 일은 사회관계망서비스(SNS)에서 여러 마르세유 팬의 찬사를 받았다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com