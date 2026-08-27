'팬들에게 가운뎃손가락 욕설' 충격적인 대규모 난투극 발발…아스널 문제아 "우리가 너희를 박살 내고 있어"

[스포츠조선 강우진 기자]아스널 출신 문제아 마테오 귀엥두지가 난투극의 원인이 됐다.
영국 더선은 27일(한국시각) '귀엥두지가 도발적인 세리머니로 대규모 난투극을 촉발한 뒤 분노한 리옹 선수들과 팬들, 그리고 구단 관계자들에게 공격을 당했다'고 보도했다.
이날 페네르바체는 플레이오프에서 리옹을 잡아내고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출을 확정했다. 귀엥두지는 워밍업 도중 리옹 팬들에게 가운뎃손가락을 들어 보이고, 팀이 2-0으로 앞서 나간 뒤 "우리가 너희를 X나 박살 내고 있다"는 식의 도발까지 한 것으로 알려졌다. 경기 종료 시점에서는 귀엥두지가 득의양양하게 양팔을 벌리고 세리머니를 하는 모습이 포착됐다. 리옹 선수들은 귀엥두지에게 달려들어 밀치는 등 격앙된 반응을 보였다. 이에 로멜루 루카쿠와 에데르송을 비롯한 많은 페네르바체 선수들이 동료를 보호하기 위해 급히 달려왔다. 이어 선수들과 코칭스태프 사이에 전면적인 대규모 난투극이 벌어졌다.
난투극은 여기서 끝나지 않았다. 귀엥두지가 터널로 향하면서 계속 깡충깡충 뛰며 양팔을 흔들었다. 홈 팬들은 귀엥두지를 향해 물건을 던졌고, 리옹 관계자로 보이는 한 남성이 그에게 달려들기도 했다. 리옹의 라이벌팀인 마르세유 출신인 귀엥두지라 홈팬들은 더욱 예민하게 반응했다.
매체는 '터널에서 촬영된 영상에는 경기장 밖에서 벌어진 혼란스러운 상황이 담겨있다'며 '귀엥두지는 경기 도중과 종료 후 모두 관중들의 표적이 됐다'고 설명했다.
이어 '귀엥두지의 행동과 리옹의 UEFA 챔피언스리그 진출 꿈을 무너뜨린 일은 사회관계망서비스(SNS)에서 여러 마르세유 팬의 찬사를 받았다'고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com