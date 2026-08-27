일본, '아틀레티코 7번' 이강인 부러워 죽는다...망해가는 슈퍼스타 쿠보, 연이은 혹평 "존재감 전혀 없어"

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 차세대 슈퍼스타 쿠보 타케후사가 또 비판에 시달렸다.

레알 소시에다드는 27일(한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 스페인 라리가 2라운드 경기에서 1대4 대패를 당했다. 소시에다드는 개막 후 2연패에 빠지면서 위기감이 조성되고 있다.

쿠보는 오늘도 오른쪽 날개로 선발 출장했다. 쿠보는 전반 11분 적극적으로 페널티박스로 움직이면서 미켈 오야르사발에게 좋은 기회를 창출해줬다. 오야르사발의 슈팅은 티보 쿠르투아에 막혔다. 이 장면이 쿠보가 공격 상황에서 만든 유일한 하이라이트였다.

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전반 40분까지는 대등했던 소시에다느지만 재능의 차이를 실감했다. 전반 40분 킬리안 음바페가 침투패스를 받은 뒤에 터치로 수비수를 제친 뒤 강력한 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 전반 44분 동점골을 터트렸지만 후반전 음바페 제어가 전혀 되지 않았다.

AP연합뉴스

후반 15분 음바페는 쿠보가 있는 쪽에서 주드 벨링엄과 원투패스를 주고받은 뒤 환상적인 마무리를 선보였다. 후반 23분에는 벨링엄이 온전히 개인 능력으로 비니시우스 주니오르에게 골을 만들어줬다. 쿠보는 후반전에는 전혀 존재감이 없었고, 후반 29분 곤살로 게데스와 교체됐다. 음바페는 후반 35분 비니시우스의 패스를 받아 기어코 해트트릭을 완성했다.

스페인 매체 엘데스마르케는 선수 평점에서 쿠보에게 4점을 부여하며 '존재감이 전혀 없었다. 중앙으로 이동했음에도 공을 받지도, 위협적인 기회를 노리지도 못했다. 팀은 전반 내내 오른쪽 측면 공격을 거의 펼치지 못했다'라고 혹평했다. 스페인 매체 문도 데포르티보 역시 '경기가 진행될수록 쿠보의 경기력은 눈에 띄게 떨어졌다'라고 전했다.

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일본 매체인 도쿄 스포츠는 '오른쪽 측면 공격수로 2경기 연속 선발 출전한 쿠보는 전반 11분 스페인 대표팀 공격수 오야르사발에게 패스를 찌르는 등 찬스를 만들어냈으나, 이후에는 다소 아쉬운 모습을 보이다 후반 29분 교체 아웃되었다'고 평가했다.

신화통신

쿠보의 부진이 심상치 않다. 일본 축구의 미래로 불리던 쿠보는 최근 3시즌 연속 하락세를 면치 못하고 있다. 소시에다드 첫 시즌 팀 올해의 선수상을 수상하면서 기대치를 높였지만 2024~2025시즌부터는 하락세가 너무 가파르다. 지난 시즌에는 27경기 동안 2골-4도움에 그쳤다. 라리가 상위권을 노릴 수 있는 소시에다드 전력에서 이런 파괴력은 윙어에게 기대하는 수준이 아니다.

1라운드 개막전에서도 쿠보는 레알 베티스를 상대로 좋은 경기력을 보여주지 못했다. 아직 시즌 극초반이지만 지난 시즌보다 영향력이 떨어진다면 쿠보는 소시에다드 주전 자리조차 지키지 못할 가능성이 높다.

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함께 스페인 무대를 누비고 있는 절친 이강인과 비교될 수밖에 없는 행보다. 이강인은 아틀레티코 마드리드의 7번을 달고 데뷔전 데뷔골을 신고하면서 최고의 출발을 보였다. 이강인은 오는 세비야전에서 2호골을 노린다.