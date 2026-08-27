"이게 이럴일인가" '이단 앞차기→난투극' 추태, 팀 동료도 말린 '미친 도발'…'UCL 환희' 페네르바체 彿 출신의 기행→눈물의 리옹, 분노 대폭발

사진캡처=SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]'이단 앞차기' 등 폭력이 난무했다.

프랑스 리그1 마르세유 출신의 마테오 귀엥두지의 도발이 도를 넘었다. 귀엥두지의 튀르키예 페네르바체가 유럽챔피언스리그(UCL) 본선에 올랐다.

페네르바체는 27일(이하 한국시각) 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에 열린 올림픽크 리옹과의 2026~2027시즌 UCL 예선 플레이오프 2차전에서 2대1로 승리했다. 1차전에서 두 팀은 1대1로 비겼다.

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페네르바체는 1, 2차전 합계 3대2를 기록, 예선 관문을 통과했다. 페네르바체는 전반 24분과 28분, 베다트 무리키와 아치 브라운의 연속골로 리드를 잡았다.

리옹은 후반 16분 말릭 포파나가 만회골을 터트렸다. 그러나 후반 19분과 26분 두 차례 골망을 흔들었지만 VAR(비디오판독) 끝에 오프사이드가 선언됐다. 끝내 반전은 없었다.

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페네르바체는 환희에 젖었다. 풀타임을 소화한 귀엥두지가 제대로 '사고'를 쳤다. 영국의 '더선'은 '귀엥두지는 상대를 조롱하는 듯한 세리머니로 집단 난투극을 촉발시킨 후, 격분한 리옹 선수, 팬, 스태프들에게 공격을 받았다'고 전했다. 아스널에도 몸담았던 그는 리옹의 앙숙인 마르세유가 친정팀이다.

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Fenerbahce's players and Lyon's players scuffle after the final whistle at the end of the UEFA Champions League qualifying playoff - second leg football match between Olympique Lyonnais (OL) and Fenerbahce SK at the Groupama Stadium in Decines-Charpieu, central-eastern France, on August 26, 2026. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

epa13193382 Ernest Nuamah (L) of Lyon in action against Matteo Guendouzi (R) of Fenerbahce during the UEFA Champions League play-offs 2nd leg soccer match between Lyon and Fenerbahce SK, in Lyon, France, 26 August 2026. EPA/MOHAMMED BADRA

사실 신경전은 경기 전 이미 시작됐다. 귀엥두지는 워밍업 도중 리옹 팬들을 향해 가운데 손가락을 치켜들었다. 페네르바체가 2-0으로 앞서나가자 "우리가 너희들을 엿먹일 거야"라고 외쳤다고 한다.

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그는 경기 종료 후에는 두 팔을 벌리고 의기양양하게 승리를 자축했다. 격분한 리옹 선수들은 비웃는 듯한 표정을 짓던 귀엥두지를 밀쳐냈다.

로멜루 루카쿠와 에데르송을 포함한 페네르바체 팀 동료들이 그를 보호하기 위해 달려갔다. 그러자 선수들과 코칭스태프가 뒤엉켜 대규모 몸싸움이 벌어졌다.

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그러나 귀엥두지는 안하무인이었다. 도발을 멈추지 않았다. 터널 안으로 들어가면서 상황은 더 사나워졌다. 팀 동료들까지 과도한 세리머니를 말리려 애썼지만, 그는 계속해서 깡충깡충 뛰고 팔을 흔들었다.

격분한 팬들은 물건을 던지며 소리쳤고, 리옹 구단 직원으로 추정되는 한 명이 터널 바로 앞에서 '이단 앞차기'를 했다. 귀엥두지와 다른 페네르바체 선수들은 격분하여 그를 벽에 밀어붙였다. 난투극이 이어졌다. 보안 요원들이 양측을 제지하기 위해 안간힘을 썼다.

그런데 기행을 일삼은 귀엥두지는 마르세유 팬들로부터는 찬사를 받았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com