"'울산팬 도발' 이승우는 명함도 못 내민다" 귀엥두지, 리옹 서포터 향한 가운데 손가락 욕→광역 도발로 대혼란 야기, "내 가족 모욕한 자들에게 무슨 존중?"

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[스포츠조선 윤진만 기자]'폭탄머리'로 유명한 프랑스 출신 미드필더 마테오 귀엥두지(페네르바체)가 상대팬을 향한 '광역 도발'로 경기장에 혼란을 야기했다.

귀엥두지는 27일(한국시각) 프랑스 리옹의 그루파마 스타디움에서 열린 올랭피크 리옹과의 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 플레이오프 2차전 원정경기에서 경기 전후로 리옹팬과 거듭 '충돌'했다.

프랑스 일간 '레키프' 보도에 따르면, 귀엥두지는 경기 전 워밍업 과정에서 리옹팬을 향해 가운데 손가락 욕을 '시전'했다. 아스널 출신인 귀엥두지는 2021년부터 2024년까지 3년간 리옹의 라이벌 구단인 올랭피크 드 마르세유에서 뛰었다. 리옹팬의 야유에 대한 귀엥두지 나름대로의 '복수'였다.

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페네르바체의 2대1 승리로 끝난 경기를 마치고 경기장 분위기는 더 험악해졌다. 팀이 1차전 1대1 무승부를 묶어 합산 스코어 3대2로 승리하며 UCL 리그페이즈 진출에 성공한 가운데, 귀엥두지는 기쁜 마음에 팀 동료와 덩실덩실 춤을 추며 터널쪽으로 향했다.

이 모습을 본 일부 리옹팬은 흥분을 감추지 못했다. 한 팬은 터널 앞에서 귀엥두지를 향해 날라차기를 시도했다. 이에 흥분한 페네르바체 선수들과 관계자들이 우르르 달려와 해당팬을 구석에 몰아넣고 몸싸움을 벌이는 등 위협을 가했다. 일부 리옹팬은 눈앞에서 귀엥두지 등 페네르바체 선수들이 승리 세리머니를 펼치는 모습에 흥분해 관중석에서 쏟아져 내려와 안전망을 뜯으려고 했다. 경기장은 아수라장으로 변했다.

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라치오를 거쳐 지난 1월 페네르바체 유니폼을 입은 귀엥두지는 경기 후 인터뷰에서 "존중심? 나랑 장난하나? 그들은 90분, 아니 그보다 더 오랫동안 내 어머니와 가족을 모욕했다. 경기 후에 우리가 원하는 방식으로 축하를 할 수 없다면, 그건 정말 부끄러운 일이다"라고 말했다.

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이어 "6만 관중이 내 가족, 내 어머니, 내 자식들을 모욕하는데, 심판진을 포함해 아무도 그들을 제지하지 않았다. 정말 화가 난다. 내가 아는 프랑스라면 이런 일이 생겼을 때, 경기를 멈추고 그들을 제지해야 한다"라고 분노를 표출했다.

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페네르바체는 전반 24분 이강인(아틀레티코 마드리드)의 마요르카 시절 동료인 베다트 무리키의 선제골로 기선을 제압했다. 28분 아치 브라운이 추가골을 넣으며 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다. 후반 16분 리옹의 말릭 포파나가 추격골을 넣었으나, 추가 득점이 나오지 않으면서 경기는 페네르바체의 2대1 승리로 끝났다. 귀엥두지는 중앙 미드필더로 선발 출전해 90분 풀타임 뛰며 팀 승리를 뒷받침했다.

과거 김민재(바이에른 뮌헨)가 몸담았던 튀르키예 클럽 페네르바체는 이날 승리로 17년만에 UCL 본선에 오르는 기염을 토했다. 반면 대한민국 국가대표 공격수 배준호(스토크시티) 영입에 관심을 보이는 리옹은 아쉽게 탈락 고배를 마셨다. 유럽 최고의 팀이 모이는 UCL 리그 페이즈는 다음달부터 열린다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com