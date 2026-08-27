'아시아 1위' 김민재 기록 넘을 수 없다, 일본 폭풍 오열...'국대 슈퍼스타' EPL+빅클럽 이적 실패 유력

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]일본 슈퍼스타로 떠오른 사노 카이슈가 이번 여름 이적시장에서는 마인츠를 떠나지 못할 가능성이 높다.

일본 매체 풋볼 트라이브는 27일(한국시각) '마치다 젤비아, 가시마 안틀러스 출신의 일본 국가대표 미드필더 사노 카이슈가 마인츠에 잔류하는 흐름으로 가고 있다. 미드필더 엔도 와타루가 구상에서 제외된 리버풀에 이어, RB 라이프치히 역시 차기 이적지 후보에서 제외된 것으로 보인다'고 보도했다.

풋볼 트라이브는 독일 매체 풋볼 트랜스퍼를 인용해 'RB 라이프치히는 수비적 미드필더 보강을 목표로 바르셀로나 소속 미드필더 마르크 카사도의 영입을 위해 문의를 진행했다. RB 라이프치히는 카이슈 영입을 단념했다. 마인츠의 요구액이 너무 높았기 때문'이라고 전했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

카이슈는 2000년생 일본 슈퍼스타다. J2리그 마치다 젤비아에서 프로에 데뷔하자마자 주전 자리를 꿰찼고, 빠르게 존재감을 드러냈다. 마치다에서 성장 가능성을 입증후 가시마에서는 리그 정상급 미드필더로 자리 잡았고, 이 활약을 바탕으로 일본 국가대표팀에도 꾸준히 발탁되기 시작했다.

마인츠 이적은 2024~2025시즌에 이뤄졌다. 현재 이재성이 뛰고 있는 팀이다. 이적료는 250만유로(약 43억원)에 불과했지만 단 한 시즌 만에 카이슈는 핵심 자원으로 완전히 자리 잡았다. 왕성한 활동량을 기반으로 중원을 장악하는 수비형 미드필더로, 독일 분데스리가 정상급으로 평가를 받았다. 카이슈는 가치가 폭등했고, 수많은 빅클럽과 연결됐다.

하지만 마인츠는 단호했다. 크리스티안 하이델 마인츠 스포츠 디렉터는 이적시장이 열리기도 전에 "카이슈 같은 선수는 본 적이 없다"며 "어떤 클럽이 전화를 걸어오든, 이 협상은 정말 정말 어려울 것이다. 2500만 유로(약 427억원) 정도로는 카이슈의 한쪽 다리조차 가질 수 없다"며 구단 역대 최고 이적료를 원한다는 입장을 전했다. 마인츠가 원하는 액수는 무려 6000만유로(약 964억원)였다. 이는 김민재가 바이에른 뮌헨으로 이적하면서 세운 아시아 역대 최고 이적료인 5000만유로(약 803억원)를 훌쩍 뛰어넘는 돈이었다.

Advertisement

6000만유로에 카이슈를 데려가려는 팀은 나타나지 않고 있다. 하이델 디렉터는 최근 인터뷰를 통해 이적시장 막판에 카이슈를 매각하는 일은 없을 것이라고 선언했다. 이적시장 막판에는 대체자원을 영입하는 게 매우 어려운 일이기 때문이다.

Advertisement

풋볼 트라이브는 '토미야스 타케히로의 전 소속팀인 아스널, 타카이 코타가 속한 토트넘 등 복수 구단으로부터 관심을 받았으나, 이 높은 이적료가 걸림돌이 되고 있다. 이번 여름 스텝업 이적은 이뤄지지 않을 것으로 보인다'며 부정적인 전망을 내놓았다.