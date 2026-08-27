같은 라운드인데 5일은 뛰고 6일은 못뛴다? AG 4연패 도전하는 이민성호, 출항도 전에 K리그 경기 출전 두고 구단과 소집 갈등...KFA는 "원칙대로"

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]2026년 아이치-나고야아시안게임에서 4연패에 도전하는 이민성호가 출발도 전에 소집 문제로 시끌시끌하다.

이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 아시안게임 남자 축구 대표팀은 9월1일 충남 천안 코리아풋볼파크에 처음으로 모인다. 아시안게임의 경우 남자대표팀은 개막일 14일 전에 소집할 수 있다. 아시안게임 개막일은 9월19일이지만, 축구 예선은 이보다 빨리 진행된다. D조에 속한 이민성호는 9월15일 카타르와 조별리그 1차전을 치른다. 1일 첫 소집일이 된 배경이다.

당초 이민성 감독은 조기 차출을 염두에 두며 물밑 협상을 펼쳤지만, 각 구단들은 '원칙'을 이유로 거절한 것으로 알려졌다.

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문제는 '10일 전까지 소속팀 경기 출전을 허용한다'는 규정이다. 이민성호는 이에 맞춰 5일 밤 인천국제공항 인근 호텔로 모인 후 6일 이른 아침 비행기 편으로 일본으로 향하는 스케줄을 짜놨다. 하지만 공교롭게도 9월5일과 6일 K리그1 27라운드와 K리그2 25라운드가 펼쳐진다.

규정에 따르면 9월5일에 경기를 치르는 팀의 선수들은 소속팀 일정을 마치고 대표팀에 합류할 수 있다. 하지만 6일 경기가 예정된 팀의 선수는 소속팀 경기를 뛸 수 없다. 안타깝게도 이민성호 차출 선수가 있는 K리그1 강원FC, K리그2 수원 삼성이 6일 경기를 한다. 강원은 '와일드 카드' 이기혁을 비롯해 신민하, 이승원까지 가장 많은 3명의 선수를 대표팀에 보낸다. 수원에는 골키퍼 김준홍이 있다. 모두 팀의 핵심 선수들이다.

과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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강원과 수원은 "동일 라운드인데 누구는 뛰고, 누구는 뛰지 못하는게 형평성에 어긋난다"며 볼멘 소리를 하고 있다. 자체 비용을 내서라도, 6일 경기까지 소화하고 보내겠다는게 강원과 수원의 입장이다. 구단 관계자는 "원칙을 버리라는게 아니라 운용의 묘를 살려달라는 것이다. 심지어 시차도 없고, 거리도 가까운 일본 아니냐"고 목소리를 높였다. 당장 치열한 순위 싸움이 전개되고 있는만큼, 당연한 선택이다. 이미 군문제까지 해결한 이승원과 김준홍까지 보내는 두 팀인만큼, 속앓이는 더욱 크다.

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차출 거부시 해당 선수는 대표팀의 소집기간 및 대표팀 해산일로부터 5일이 경과하는 기간 동안 소속팀의 어떠한 공식 경기에도 참가할 수 없다. 최악의 경우 추가 중징계까지 받을 수 있다.

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두 구단은 한국프로축구연맹에 일정 조정까지 요청했지만, 당장 정해진 스케줄을 바꿀 수 없어 연맹 역시 난감한 입장이다. 연맹 관계자는 "구단의 사정을 충분히 이해하는만큼, 대한축구협회(KFA) 측에 보다 탄력적인 운영을 몇차례나 요구했다. 하지만 원칙대로 하겠다고 하니 우리도 답답한 노릇"이라고 했다.

KFA의 입장은 분명하다. '특정 선수나 구단의 사정을 고려해 예외를 허용할 수 없다는 것'이다. 사실 이 문제를 두고 KFA도 내부적으로 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 하지만 과거 부터 각 구단들이 원칙을 강조해온만큼, 이번에도 원칙대로 하자는 입장이다. 특히 이민성 감독의 강력한 요청이 있었던 것으로 알려졌다. 현 멤버로 단 한차례도 훈련을 한 적이 없는만큼, 하루도 허투로 보낼 수 없다는게 이 감독의 생각이다. 이 감독은 5일 경기가 있는 팀들 감독들에게 전화를 걸어, '가급적 선수들을 아껴줬으면 한다'는 당부까지 한 것으로 전해졌다.

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K리그 구단과 이민성호 모두 당장 성적과 직결된 문제인만큼, 서로 물러설 수 없다는 입장이다. 단 하루 차이를 두고 벌어지고 있는 '원칙'과 '형평성' 사이의 논란은 앞으로도 이어질 공산이 크다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com