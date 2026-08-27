이강인 축구에 집중도 못하겠네...아틀레티코 역대급 분노 폭발 "우리가 피해자"→바르사 법적 대응 강화

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[스포츠조선 김대식 기자]아틀레티코 마드리드가 바르셀로나에 분노했다.

26일(한국시각) 주안 라포르타 바르셀로나 회장은 공식 채널을 통해 훌리안 알바레즈를 영입하고 싶다는 입장을 공개적으로 밝혔다. "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코와 구단 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 했다.

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이번 여름 이적시장에서 바르셀로나는 로베르트 레반도프스키가 떠난 후 새 대체자로 알바레즈를 지목했다. 바르셀로나는 미리 알바레즈 측과 접촉했고, 바르셀로나가 자신을 원하자 알바레즈는 구단에 떠나겠다고 요청했다. 아틀레티코는 절대로 바르셀로나로 보낼 수 없다는 입장. 그러자 알바레즈는 2026년 월드컵 동안 이적 의사를 공개적으로 표출했다.

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여전히 아틀레티코는 꿈쩍도 하지 않고 있다. 절대로 바르셀로나로는 보낼 수 없다는 것. 아틀레티코는 선수와 불법적인 접촉을 시도했다며 바르셀로나에 법적 대응까지 진행하고 있는 중이다. 알바레즈를 두고 두 구단이 팽팽하게 대립하고 있는 상황. 시간은 아틀레티코 편. 결국 바르셀로나는 알바레즈를 포기하는 것처럼 보였다.

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하지만 이때 라포르타 회장의 발언으로 다시 알바레즈의 바르셀로나 이적설이 점화됐다. 아틀레티코는 다시 분노했다. 스페인 매체 마르카는 아틀레티코 구단 관계자와 인터뷰한 내용을 전했다.

아틀레티코 관계자는 "구단은 경제적으로나 사회적으로 큰 피해를 보았다. 바르셀로나로의 이적 가능성은 0%다. 이 상황은 돈의 문제가 아니라 구단의 존엄성이 걸린 문제"라며 강력하게 주장했다. 이어 "거짓말과 반쪽짜리 진실로 가득 찬 선동 캠페인이 만들어졌고, 이 비용을 치르고 있는 것은 오직 아틀레티코뿐"이라며 이번 사태로 인해 피해를 입었다고 강조했다.

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마르카는 '아틀레티코는 오직 구단의 이익을 보호하기 위해 대응하고 있다고 주장한다. 이에 따라 기존에 제출했던 고소장을 수정하여, 수개월 전부터 선수의 이적을 위해 뒷작업을 벌여온 에이전트 페르난도 이달고와 바르셀로나 구단의 행적을 모두 추가할 예정'이라며 더 강하게 법적 대응을 할 것이라고 알렸다.

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한창 시즌에 집중해야 할 시기에 아틀레티코는 여전히 알바레즈 거취 문제로 시끄럽다. 알바레즈가 아틀레티코를 떠나는 경우의 수는 현재로서는 바르셀로나가 아닌 해외 이적밖에는 없어 보인다. 알바레즈가 마음을 다잡고 이강인과 함께 아틀레티코를 이끌지 아니면 끝까지 이적을 추진할 것인지는 지켜볼 일이다.