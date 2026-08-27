김민재와 케인이 포진한 바이에른 뮌헨, 슈투트가르트와 분데스리가 개막전 출격…프로토 승부식 102회차 발매

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 바이에른 뮌헨-슈투트가르트전을 비롯해 2026~2027시즌 독일 분데스리가 개막 라운드 9경기가 포함된 프로토 승부식 102회차를 발매한다고 밝혔다.

프로토 승부식 102회차에는 29일 오전 3시 30분부터 31일 오전 0시 30분까지 열리는 분데스리가 개막전 9경기가 대상경기에 포함됐다.

각 게임은 ▲승무패 ▲핸디캡 ▲소수핸디캡 ▲언더오버 ▲SUM 등 다양한 게임 유형으로 만나볼 수 있으며, 8월 28일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매가 가능하다.

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2026~2027시즌 분데스리가는 29일 오전 3시 30분 알리안츠 아레나에서 열리는 바이에른 뮌헨-VfB슈투트가르트전으로 막을 올린다.

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빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 지난 시즌 분데스리가 2연패를 달성한 디펜딩 챔피언이다. 한국 국가대표 수비수 김민재가 수비진을 지키고, 지난 시즌 36골로 세 시즌 연속 득점왕에 오른 해리 케인이 공격을 이끈다.

이에 맞서는 슈투트가르트는 지난 시즌 리그 4위에 오르며 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 진출권을 확보했다. 세바스티안 회네스 감독의 지휘 아래 지난 시즌 19골을 기록한 데니스 운다브를 중심으로 개막전 승리에 도전한다.

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같은 날 오후 10시 30분에는 이재성이 속한 FSV마인츠05와 승격팀 파더보른07이 맞붙는다. 이와 함께 RB라이프치히-묀헨글라트바흐전, 우니온 베를린-프랑크푸르트전, 쾰른-TSG1899 호펜하임전, 엘버스베르크-바이어04 레버쿠젠전도 열린다.

30일 오전 1시 30분에는 니코 코바치 감독이 이끄는 도르트문트가 함부르크를 홈으로 불러들인다. 지난 시즌 리그 준우승을 차지한 도르트문트는 세루 기라시를 앞세워 새 시즌 첫 승을 노린다. 이어 30일 오후 10시 30분에는 SC프라이부르크-베르더 브레멘전이 펼쳐지며, 31일 오전 0시 30분에는 아우크스부르크-샬케04전이 개막 라운드의 마지막을 장식한다.

특히 분데스리가 2부 우승을 차지하며 세 시즌 만에 1부 리그로 복귀한 샬케에는 베테랑 공격수 에딘 제코가 속해 있다. 과거 볼프스부르크에서 분데스리가 우승을 경험한 제코의 약 15년 만의 리그 복귀도 관심을 모은다.

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이와 함께 1907년 창단 이후 119년 만에 처음으로 분데스리가에 승격한 엘버스베르크와 승강 플레이오프를 거쳐 1부 리그로 돌아온 파더보른의 개막전도 이번 회차에서 만나볼 수 있다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 "시즌 개막전은 선수단 변화와 승격팀 합류 등 다양한 변수가 있는 경기"라며 "대상 경기별 일정과 선수 정보를 충분히 확인한 뒤 참여하기 바란다"고 전했다. 한편 프로토 승부식 102회차의 자세한 대상경기 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.