"내 꿈은 북한 국가대표·롤모델은 정대세" 재일한국인 공격수 정지석, 日 U-19 대표팀과 연습경기서 득점포 '쾅'

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[스포츠조선 윤진만 기자]'정지석'이라는 이름의 재일한국인 공격수가 일본 U-19 축구대표팀과의 연습경기에서 골맛을 봤다.

2006년생 공격수 정지석(도요대)은 26일 일본 지바시 프린스 타카마도 메모리얼 JFA 드림 필드에서 열린 일본 U-19 대표팀과의 연습경기에서 전반 19분 오른발 슈팅으로 선제골을 넣으며 3대1 승리를 이끌었다. 일본 U-19팀은 2027년 U-20 아시안컵 예선을 앞두고 도요대와 마지막 연습경기를 펼쳤다.

일본 태생 재일한국인 3세인 정지석은 중학교 2학년까지 조선중학교에 다녔다. 그후 클럽팀 라비다에 입단했다. 현재 도요대 2학년생인 정지석은 과거 인터뷰에서 북한 축구대표팀에서 뛰는 것을 '꿈'이라고 말했다. 어릴 적부터 동경한 선수도 전 북한 국가대표 공격수 정대세였다.

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U-20 아시안컵 예선은 오는 31일부터 다음달 6일까지 열린다. 일본은 캄보디아에서 열리는 조별리그 G조 경기에서 쿠웨이트, 캄보디아, 예멘을 차례로 상대한다. 김정수 감독이 이끄는 대한민국 U-19 대표팀은 A조에 속해 레바논(31일), 키르기스스탄(9월 6일)과 자웅을 겨룬다. 경기는 모두 키르기스스탄 돌렌 오무르자코프 스타디움에서 열린다. 8개조 1위는 내년 3~4월 중국에서 열리는 본선에 직행한다.

한국은 2012년 아랍에미리트 대회 이후 15년만에 우승을 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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