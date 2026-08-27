'쌀딩크 신화' 넘은 '식사마 매직', 베트남 최초 아세안컵 2연패 달성한 김상식 감독 "오늘만큼은 내가 축구왕!"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'식사마 매직'이 '박항서 신화'를 뛰어넘었다. 김상식 감독이 이끄는 베트남 국가대표팀이 '2026 아세안(ASEAN) 현대컵' 정상에 올랐다.

베트남은 26일 베트남 하노이의 미딘 국립경기장에서 열린 태국과의 결승 2차전에서 2대2로 비겼다. 22일 원정에서 열린 1차전에서 2대0 완승을 거둔 베트남은 1, 2차전 합계 4대2로 앞서 우승 트로피를 들어 올렸다. 2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회로 '동남아의 월드컵'으로 불린다. 그동안 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불리다가 출범 30주년을 맞아 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌면서 현대컵으로 변신했다.

2024년 결승에서도 태국을 물리친 베트남은 사상 첫 2연패에 성공했다. 2024년과 2026년 대회에서 모두 우승을 이끈 김 감독은 '쌀딩크' 박항서 감독도 이루지 못한 대업을 달성했다. 박 감독은 2018년 한 차례 우승을 차지했다.

Advertisement

2023년 15년 동안 선수, 코치, 감독으로 활약했던 전북에서 불명예 퇴진했던 김 감독은 베트남에서 절치부심 '상식의 시대'를 열었다. 2024년 5월 필립 트루시에 감독의 후임으로 베트남 A대표팀과 U-23 대표팀 지휘봉을 잡은 그는 나서는 대회마다 성공을 거두고 있다. 첫 해 아세안컵에서 우승한 데 이어 지난해에는 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십과 동남아시안(SEA) 게임을 연이어 제패했다. 올해 초에는 U-23 아시안컵에서 베트남을 3위로 이끌며 동남아 무대를 넘어 아시아에서도 경쟁력을 보여줬고, 이번에 현대컵 2연패까지 달성했다.

김 감독은 베트남에서만 벌써 네 차례 정상에 섰다. 베트남 A대표팀은 26경기 무패(22승4무)라는 자국 최고 기록도 이어가고 있다. 이날도 김 감독의 용병술이 빛났다. 전반 9분 만에 부상자가 나오는 변수 속에서 선제골까지 허용했지만, 침착한 경기 운영으로 승부를 원점으로 돌렸다. 후반 40분 다시 골을 내주며 합산 점수에서 한 골차로 쫓기게 됐지만, 추가시간 끝내 상대 자책골을 이끌며, 홈에서 우승을 차지했다.

사진=X 캡처

김상식 감독(오른쪽) 사진제공=디제이매니지먼트

Advertisement

베트남 현지 언론은 김 감독을 향해 '미다스의 손을 가진 남자'라며 칭찬을 아끼지 않았다. 우승이 확정되자 베트남 주요 도시 길거리는 승리를 자축하는 인파와 오토바이 행렬로 가득했다. 2002년 한-일월드컵 당시 길거리 응원과 비슷한 분위기였다.

Advertisement

김 감독은 "잇단 우승을 나도 예상하지 못했다. 앞선 세 번의 우승은 모두 원정경기였는데, 이번에는 처음으로 홈에서 우승했다. 정말 기쁘다. 오늘 집에 어떻게 돌아갈지 모르겠다. 사람들이 거리로 쏟아져 우승을 즐기느라 교통이 막힐 것 같다"며 "올해 초 이재명 대통령이 베트남을 방문했을 때 지금 베트남 축구의 왕은 바로 '킹(KING)' 상식이라고 농담했다. 오늘 하루는 나 자신을 '축구의 왕'이라 부르겠다"고 환희를 만끽했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com