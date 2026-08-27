맨유 닭 쫓던 개됐다...'최우선 타깃' 뉴캐슬과 재계약 서명 사실상 오피셜, '유리몸' 수비수 믿을 수 있나

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드의 노력이 모두 물거품이 됐다.

영국 텔레그래프는 27일(한국시각) '뉴캐슬 유나이티드가 신입생 니코 곤잘레스의 영입을 공식 발표하고, 카라바오컵 다음 라운드 진출을 확정 지었으며, 잉글랜드 국가대표 풀백 루이스 홀과의 재계약 세부 사항을 마무리 짓고 있다'고 보도했다.

이어 '이번 여름 맨유와 강력하게 연결되었던 홀을 재계약으로 묶어두는 것 역시 뉴캐슬에 큰 힘이 될 전망이다. 구단은 21세의 측면 수비수인 홀을 절대 보낼 수 없다는 입장을 고수해 왔으며, 인상된 조건의 장기 계약을 통해 선수의 가치를 인정해 줄 계획'이라고 전했다.

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맨유는 이번 여름 이적시장에서 왼쪽 풀백을 원했다. 유리몸 풀백인 루크 쇼를 전적으로 신뢰할 수 없기 때문이다. 지난 시즌에는 맨유가 유럽대항전에 나가지 않았기 때문에 쇼가 몸을 잘 관리하면서 시즌을 보낼 수 있었지만 이번 시즌 맨유는 유럽챔피언스리그(UCL) 일정을 소화해야 한다. 쇼 혼자서 매 경기 맨유의 왼쪽을 책임질 수는 없는 노릇. 애초에 쇼는 그렇게 무리한 일정을 소화하면 부상으로 드러눕는 유형이다.

이에 맨유는 홀을 최우선 타깃으로 낙점. 뉴캐슬과 협상을 시도했다. 뉴캐슬은 이번 여름 막대한 선수 유출에 시달렸다. 재정적으로 어려운 상황에서 브루노 기마랑이스, 앤서니 고든 등이 팀을 떠났다. 여기서 홀까지는 내줄 수 없다는 방침을 세웠다. 맨유의 협상 시도에도 뉴캐슬은 눈 하나 깜빡하지 않고, 협상 불가 태도를 고수했다. 홀은 뉴캐슬과 재계약 협상에 서명하면서 맨유 이적설을 스스로 종결시켰다.

맨유는 비상이다. 홀 영입에 난관을 겪던 맨유는 바르셀로나에서 뛰고 있는 알레한드로 발데도 노렸다. 발데는 주앙 칸셀루가 영입되면서 바르셀로나에서의 입지가 매우 흔들리고 있던 상황. 발데는 잠시 마음이 흔들렸지만 한지 플릭 바르셀로나 감독과의 대화 끝에 잔류를 결정한 것으로 파악되고 있다.

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현실적으로 여름 이적시장 막바지에 새로운 왼쪽 풀백을 데려오기는 쉽지 않아 보인다. 홀과 발데라는 두 카드가 연이어 무산되면서 맨유에게 남은 시간과 선택지는 급격히 줄어든 상황이다. 결국 이번 시즌에도 주전급 레프트백은 쇼 한 명뿐인 셈이다.

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문제는 쇼의 몸 상태가 늘 변수라는 점이다. UCL 일정까지 소화해야 하는 이번 시즌, 쇼 혼자 시즌 내내 왼쪽 측면을 지탱하기란 사실상 불가능에 가깝다. 백업 자원은 검증조차 안된 유망주인 해리 아마스다. 시즌을 시작할 경우 맨유의 왼쪽 수비는 곳곳에서 삐걱거릴 가능성이 크다.

결국 이는 마이클 캐릭 감독에게 고스란히 넘겨진 새로운 숙제다. 이적시장에서 해결하지 못한 왼쪽 풀백 문제를, 시즌이 시작된 이후에는 로테이션이나 임시방편으로 풀어내야 하는 상황에 놓인 것이다.