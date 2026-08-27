[오피셜]'자랑스럽다, 한국인 4명 UCL 본선 출전' 챔피언스리그 출전 36팀 확정→28일 대진 추첨으로 대회 시작..'이강인-김민재-황인범-이한범 유럽 클럽 정상에 도전'

파리생제르맹 시절의 이강인 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

챔피언스리그 참가팀 포트 구성 캡처=유럽챔피언스리그 공식 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽 최강의 클럽을 가리는 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그 본선에 출전할 36팀이 모두 정해졌다.

27일(한국시각) 예선 마지막 플레이오프를 통해 본선에 합류한 4팀들이 가려졌다. AEK아테네(그리스), 슬로반 브라티슬라바(슬로바키아), 페네르바체(튀르키예), 바이킹(노르웨이)가 막차에 올라탔다. 플레이오프에서 프랑스 명문 리옹, 크로아티아의 강호 디나모 자그레그가 탈락하는 이변이 벌어졌다.

본선 36팀의 면면은 이렇다. 아스널, 맨체스터 시티, 맨체스터 유나이티드, 애스턴 빌라, 리버풀(이상 잉글랜드) 레알 마드리드, FC바르셀로나, 아틀레티코 마드리드, 비야레알, 레알 베티스(이상 스페인), 인터밀란, 나폴리, AS로마, 코모(이상 이탈리아), 바이에른 뮌헨, 보르시아 도르트문트, 라이프치히, 슈투트가르트(이상 독일), 파리생제르맹, 랑스, 릴(이상 프랑스), PSV에인트호벤, 페예노르트(이상 네덜란드), 포르투, 스포르팅(이상 포르투갈), 갈라타사라이, 페네르바체(이상 튀르키예), 보되/글림트, 바이킹(이상 노르웨이), 클럽 브뤼헤(벨기에), 샤흐타르 도네츠크(우크라이나), 슬라비아 프라하(체코), 라스크(오스트리아), AEK아테네(그리스), 슬로반 브라티슬라바(슬로바키아), 사바 바쿠(아제르바이잔)가 출전 자격을 얻었다. 유럽 16개국 프로리그의 강팀들이 참가하게 됐다.

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유럽챔피언스리그 본선 참가팀들 캡처=유럽챔피언스리그 공식 SNS

리그별로 보면 잉글랜드, 스페인이 나란히 최다 5개 클럽이 출전한다. 그 다음은 이탈리아와 독일이 4개씩, 프랑스가 3개, 네덜란드와 포르투갈, 튀르키예, 노르웨이가 2개씩이다. 벨기에, 우크라이나, 체코, 오스트리아, 아제르바이잔, 그리스, 슬로바키아도 1개 클럽씩 참가하게 됐다. 한국 선수가 속한 클럽은 아틀레티코 마드리드(이강인), 바이에른 뮌헨(김민재), 포르투(황인범), 클럽 브뤼헤(이한범) 4개 팀이다. 이강인은 지난 두 시즌 연속으로 파리생제르맹에서 챔피언스리그 우승 트로피를 들어올렸다. 하지만 두번 다 교체 명단에 올랐지만 출전 기회를 얻지 못했다. 그는 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코로 이적했다.

이제부터 본격 시작이다. 본선 대진 추첨이 28일(한국시각) 모나코에서 열린다. 본선에 진출한 36개 팀은 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘며, 포트1이 가장 높은 순위의 팀들로, 포트 4가 가장 낮은 순위의 팀들로 구성된다. 포트 배정은 2025~2026시즌 종료 시점 기준 최근 다서 시즌 동안의 유럽축구연맹 클럽 계수 순위를 바탕으로 했다. 추첨을 통해 리그 페이즈에서 각 팀이 치를 8경기의 대진이 결정되며, 모든 팀은 4개 포트 각각에서 2개 팀씩 묶이게 된다. 단, 같은 국가의 팀과는 맞붙을 수 없다.

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포트 구성을 보면 포트1에 파리생제르맹, 뮌헨, 레알 마드리드, 리버풀, 인터밀란, 맨체스터 시티, 아스널, 바르셀로나, 아틀레티코 마드리드가 들어갔다. 포트2에 도르트문트, 로마, 스포르팅, 애스턴 빌라, 포르투, 맨체스터 유나이티드, 브뤼헤, 레알 베티스, 에인트호벤이 속했다. 포트3에는 페예노르트, 릴, 보되/글림트, 나폴리, 라이프치히, 비야레알, 페네르바체, 샤흐타르 도네츠크, 갈라타사라이가 묶였다. 포트4에는 슬라비아 프라하, 브라티슬라바, 슈투트가르트, 아테네, 라스크, 코모, 랑스, 바이킹, 사바 바쿠가 들어갔다.

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리그 페이즈는 9월 9일부터 시작한다. 팀별로 8경기씩 치른다. 리그 페이즈에서 상위 8위 이내로 마친 팀들은 챔피언스리그 16강에 진출한다. 9위에서 24위 사이의 팀들은 플레이오프 녹아웃 라운드를 거쳐야 한다. 25위에서 36위 사이에 위치한 12개 팀은 탈락으로 대회를 마친다.

유럽챔피언스리그 우승 트로피와 공인구 캡처=유럽챔피언스리그 공식 SNS

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이번 대회 결승은 아틀레티코 마드리드의 홈구장인 에스타디오 메트로폴리타노에서 내년 6월 6일 열린다. 2019년에 이어 두번째다. 7년 전 결승에선 리버풀이 손흥민의 토트넘과의 결승전에서 2대0 승리하면서 '빅이어' 우승 트로피를 들어올렸다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com