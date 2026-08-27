'제2의 박지성' 국대 MF, 계속된 최악의 위기...이미 전력외 취급, 이적설조차 잠잠

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[스포츠조선 김대식 기자] 제2의 박지성, 이재성으로 기대받았던 홍현석의 커리어는 완전히 꼬이고 있다.

2026~2027시즌이 개막했지만 홍현석의 미래는 여전히 불안한 상황이다. 2024년 홍현석은 벨기에 KAA 헨트에서의 도전을 마무리하고, 새로운 팀을 찾았다. 2023년 열린 항저우 아시엔게임을 통해서 병역 혜택까지 받아 이적에는 걸림돌이 없었다. 벨기에 리그에서 맹활약했기 때문에 빅리그 진출을 노렸지만 유력 행선지는 튀르키예 트라브존스포르였다. 하지만 이적시장 막판에 이재성이 있는 마인츠가 홍현석을 데려오면서 빅리그행이 극적으로 성사됐다.

사진=마인츠

하지만 마인츠행이 홍현석의 커리어를 망친 결정이 됐다. 홍현석은 마인츠에서 주전 경쟁 어려움을 겪었다. 교체로 주로 출전했지만 출전 시간은 겨우 15분 남짓. 홍현석의 장점을 보여주기엔 시간이 너무 짧았다. 마인츠에서 존재감을 발휘하지 못하면서 이적을 고려했다. 2025~2026시즌을 앞두고 프랑스 낭트로 임대를 떠났다.

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낭트에서도 어려운 시간은 계속됐다. 시즌 초반 기회가 주어지는 것 같았지만 또 주전 경쟁에서 밀려나면서 반 시즌 만에 임대 계약을 해지했다. 마인츠로 돌아갈 이유가 없었던 홍현석에게 친정팀 헨트의 제안이 도착했다. 커리어 최고의 모습을 보였던 곳으로 돌아가는 결정이었다. 아쉽게도 헨트에서도 예전의 기량을 보여주지 못했다.

커리어가 이렇게 꼬이면서 A대표팀과도 자연스럽게 멀어졌다. 2023년 데뷔한 후 꾸준히 A대표팀에 소집됐던 홍현석이지만 2025년 3월 이후로 부름을 받지 못했다. 홍명보 감독이 2026년 북중미월드컵을 앞두고 마지막 기회를 줬지만 홍현석은 반전의 계기를 만들어내지 못하면서 월드컵 출전 꿈도 좌절됐다.

이번 여름 제1 과제는 새로운 팀을 찾는 것. 마인츠는 홍현석을 사실상 없는 선수 취급했다. 프리시즌 경기에서도 홍현석의 모습을 찾아보기 힘들었다. 마인츠의 시즌 개막 경기였던 독일축구협회(DFB) 포칼컵에서도 홍현석은 벤치에도 앉지 못했다. 뛰기 위해선 무조건 떠나야 하는 상황.

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문제는 마땅한 이적설조차 없다는 점이다. 지난 2시즌 동안 보여준 게 없기 때문에 이적시장에서 매력도가 떨어지는 모양이다. 시간은 계속 흐르고 있다. 이번 여름 이적시장에서마저 새로운 팀을 찾지 못한다면, 홍현석은 사실상 마인츠에서 벤치조차 보장받지 못한 채 시즌을 시작해야 하는 최악의 시나리오를 맞이하게 된다. 아시안게임 병역 혜택까지 받으며 탄탄대로를 걸을 것으로 예상됐던 그의 커리어가, 정작 가장 중요한 시기에 벼랑 끝으로 몰리고 있는 셈이다.