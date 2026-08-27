'이강인과 다르네' 日 국대 에이스 구보 다케후사 두 경기 연속 부진, 레알 마드리드전 선발 출전했지만 초반 결정적 기회 창출 외에 고전..'이강인과 첫 맞대결 9월 14일'

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

Real Madrid's Kylian Mbappe in action between Real Sociedad's Yangel Herrera, left, and Takefusa Kubo during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

(260827) -- MADRID, Aug. 27, 2026 (Xinhua) -- Real Madrid's Alvaro Carreras (down) vies with Real Sociedad's Kubo Takefusa during a La Liga football match between Real Madrid and Real Sociedad at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, on Aug. 26, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구 대표팀 에이스 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 스페인 라리가 시즌 초반 부진을 이어가고 있다. 레알 베티스전에 이어 레알 마드리드 상대로도 고전했다.

구보가 선발 출전한 소시에다드는 27일(한국시각) 스페인 마드리드 산티아고 베르나베우 스타디움에서 열린 레알 마드리드와의 2026~2027시즌 라리가 2라운드 원정 경기서 1대4로 와르르 무너졌다. 지난 베티스전 0대1 패배에 이어 2경기 연속으로 고개를 숙였다.

구보는 베티스전에 이어 4-2-3-1 포메이션에서 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 구보는 전반 11분, 최전방 공격수 오야르사발에게 훌륭한 패스를 공급했다. 결정적인 기회를 창출했지만, 오야르사발의 슛은 상대 골키퍼 쿠르투아에게 막혔다. 일본 매체 사커다이제스트웹은 '컨디션이 완벽히 올라오지 않은 구보는 후반 29분 게스데와 교체되면서 그라운드를 빠져 나왔다. 전반 11분 장면 외에는 거의 활약상을 만들지 못했다'고 평가했다.

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epa13193393 Real Madrid's Ibrahima Konate (L) in action against Real Sociedad's Take Kubo (C) during the Spanish LaLiga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad, in Madrid, Spain, 26 August 2026. EPA/KIKO HUESCA

소시에다드는 홈팀 레알 마드리드에 완벽하게 압도 당하며 끌려갔다. 전반전은 1-1로 스코어는 대등했다. 레알 마드리드가 전반 40분 킬리안 음바페의 선제골로 앞서 나갔고, 소시에다드는 후반 44분 수시치가 동점골을 뽑았다.

소시에다드는 후반전에 와르르 무너졌다. 음바페는 후반 15분 두번째골, 후반 35분 세번째골을 터트려 해트트릭을 완성했다. 비니시우스는 후반 23분 팀의 세번째골을 터트렸다. 주드 벨링엄은 2도움으로 승리를 도왔다.

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구보는 지난 베티스전에선 선발 출전해 58분을 뛰었다. 구보는 두 경기 연속으로 공격 포인트를 올리지 못했다. 소시에다드는 2연패로 최하위로 추락했다.

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구보는 북중미월드컵 기간 중 무릎을 다쳤다. 그는 소시에다드와 2029년 6월까지 계약돼 있다. 2001년생인 그의 현재 시장가치는 2010만유로다.

epa13183606 Real Betis' Rodrigo Riquelme (L) in action against Real Sociedad's Take Kubo (C) during the Spanish LaLiga soccer match between Real Betis and Real Sociedad, in Seville, Spain, 21 August 2026. EPA/JOSE MANUEL VIDAL

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구보는 한국 국가대표 에이스 이강인(아틀레티코 마드리드)과 친분이 두텁다. 동갑이며 둘다 어릴적 스페인 축구 유학을 통해 한일 양국의 에이스로 성장했다. 이강인은 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코 마드리드로 이적하며 3년 만에 스페인 무대로 컴백했다. 이강인은 이번 시즌 말라가와의 개막전(2대0 승)에서 조커로 들어가 환상적인 왼발 감아치기 결승골을 터트린 바 있다. 지난 주말 비야레알전(2대2 무)에선 선발 출전했다.

(260820) -- MADRID, Aug. 20, 2026 (Xinhua) -- Atletico de Madrid's Lee Kang-In (L) celebrates his goal with teammate Pablo Barrios during the Liga football match between Atletico de Madrid and Malaga at Metropolitano stadium in Madrid, Spain, Aug. 19, 2026. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua)

이강인과 구보의 한일 맞대결은 오는 9월 14일 있을 예정이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com