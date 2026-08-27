'아름다운 이별' FC서울 공격수 송민규, 포르투갈 나시오날 이적 임박→28일 출국 예정

사진제공=한국프로축구연맹

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송민규(27)가 FC서울을 떠나 포르투갈 무대로 향한다. CD 나시오날 이적을 앞두고 있다.

송민규는 28일 포르투갈로 출국해 메디컬 테스트 등 입단 절차를 밟을 예정이다. 포르투갈 언론 '아볼라'도 '대한민국 국가대표 출신 송민규가 나시오날에 합류해 유럽 진출의 꿈을 이룰 예정이다. 그는 유럽 축구 무대에서 뛰겠다는 꿈을 이루고 자신의 커리어를 우선하기 위해 연봉 삭감을 감수했다. 송민규는 과거 헐시티(잉글랜드) 등의 관심을 받았으나 취업 비자로 무산된 적이 있다'고 보도했다.

1999년생 송민규는 올 시즌을 앞두고 전북 현대를 떠나 FA(자유계약선수)로 서울의 유니폼을 입었다. 당시에도 유럽 진출을 타진했지만, 뜻을 이루지 못했다. 대신 그는 '스승' 김기동 감독과 서울에서 재회했다. 송민규는 2018년 포항 스틸러스에서 프로 데뷔해 3년 차인 2020시즌 김기동 당시 포항 감독의 지도를 받으며 K리그1 영플레이어상을 수상했다. 이후 전북에서 뛰다 돌고 돌아 5년 만에 상암서 다시 만났다. 송민규는 김 감독의 믿음 속 올 시즌 K리그1 25경기에 나서 5골-4도움을 기록했다. 서울은 K리그1 승점 53점을 확보, 선두를 질주하며 2016년 이후 10년 만의 우승을 정조준하고 있다.

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그러나 예상치 못한 이별의 시간이 다가왔다. 송민규는 유럽 진출 꿈을 포기하지 않고, 포르투갈 무대로 향하게 됐다. 사실 서울 입장에선 난감할 수 있는 상황이다. K리그 이적시장은 이미 문을 닫아 대체자를 찾을 수도 없다. 그럼에도 서울은 송민규와 '아름다운 이별'을 택했다. 구단은 송민규와 계약할 당시 유럽 구단에서 영입 제의가 올 경우 이적료 없이 팀을 떠날 수 있다는 조건에 합의한 것으로 알려졌다. 서울은 그 약속을 지킨 것이다.

송민규는 9시즌 동안 K리그1 229경기에서 48골-30도움을 기록했다. 2022년 카타르월드컵 최종 명단에 포함되는 등 A매치 14경기(1골)를 소화했다. 송민규의 새 소속팀이 될 나시오날은 1910년 창단한 클럽이다. 2024~2025시즌 1부 리그로 승격했다. 지난 시즌 18개 구단 중 14위를 기록해 1부 잔류에 성공했다. 송민규의 합류로 올 시즌 포르투갈 1부 리그에선 황인범(포르투) 이현주 박시후(이상 아로카) 등 4명이 뛰게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com