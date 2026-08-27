지금까지 이런 한국인은 없었다! '상식 매직' 미쳤다, 역사상 최초 현대컵 2연패..."오늘 하루는 '킹상식'"

사진=베트남축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]'상식 매직'이 역사적인 순간을 마주했다.

베트남은 26일 베트남 하노이의 미딘 국립경기장에서 열린 태국과의 결승 2차전에서 2대2로 비겼다. 22일 원정에서 열린 '2026 아세안(ASEAN) 현대컵' 1차전에서 2대0 완승을 거둔 베트남은 1, 2차전 합계 4대2로 앞서 우승 트로피를 들어 올렸다. 2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회로 '동남아의 월드컵'으로 불린다.

열광적인 홈팬들의 응원 속에 치러진 경기. 하지만 태국이 먼저 선제골을 터트렸다. 전반 12분 태국이 페널티박스로 과감하게 공을 투입했다. 욧사콘 부라파가 패스를 받은 뒤 강력한 슈팅으로 베트남의 골망을 갈랐다.

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하지만 행운의 여신은 '상식 매직'의 편이었다. 후반 시작과 함꼐 베트남은 태국에 공격을 허용했다. 태국은 후반 시작 56초 만에 페널티킥을 만들어냈다. 태국 에이스 카카나 캄욕이 키커로 나섰다. 하지만 캄욕의 슈팅은 골대 위로 날아갔다. 태국은 적진에서 경기를 원점으로 만들 수 있는 절호의 기회를 놓치고 말았다.

사진=베트남축구협회

위기 속에서 기세가 살아난 베트남은 행운의 동점골을 터트렸다. 후반 7분 왼쪽 공격, 크로스가 문전으로 연결됐다. 도 호앙 헨의 슈팅이 골대를 강타한 뒤에 태국 골키퍼 발 맞고 골대 안으로 향했다. 골키퍼가 순간 반응하지 못하면서 베트남 입장에서는 운이 따른 자책골이었다.

이후 승부는 팽팽했다. 태국이 막판 기적을 노렸다. 후반 40분 완차이 자룬옹크란이 득점에 성공하면서 태국이 다시 추격을 시도했다. 이대로 끝나도 베트남의 우승이 확정되는 상황. 태국은 1골이 더 필요했다. 그런데 후반 추가시간 역대급 자책골이 터졌다. 경기 종료 직전 베트남은 공격을 시도했다. 응우옌 쑤언 손을 향해 공이 투입되자 자룬옹크란이 걷어내려고 찬 공이 태국 골대 안으로 그대로 들어갔다. 어처구니 없는 자책골이 터지면서 베트남은 환호했다. 그래도 경기가 종료되면서 베트남이 또 동남아 정상에 올랐다.

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2024년 결승에서도 태국을 물리친 베트남은 사상 첫 2연패에 성공했다. '쌀딩크'로 베트남의 전성 시대를 연 박항서 감독조차도 해내지 못한 대업이다. 이제는 박 감독마저 넘어선 김 감독이다.

사진=베트남축구협회

대회만 열리면 성공가도다. 2024년 5월 베트남의 지휘봉을 잡은 뒤에 벌써 트로피만 여러 차례다. 첫 해 아세안컵에서 우승한 데 이어 지난해에는 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십과 동남아시안(SEA) 게임을 연이어 제패했다. 올해 초에는 U-23 아시안컵에서 베트남을 3위로 이끌며 동남아 무대를 넘어 아시아에서도 경쟁력을 보여줬고, 이번에 현대컵 2연패까지 달성했다. 우승만 4차례며 그 사이에 베트남은 26경기 무패행진(22승4무)를 질주하며 동남아에서는 적수가 없다는 걸 증명하고 있다.

김 감독은 "우승을 나도 예상하지 못했다. 앞선 세 번의 우승은 모두 원정경기였는데, 이번에는 처음으로 홈에서 우승했다. 정말 기쁘다. 오늘 집에 어떻게 돌아갈지 모르겠다. 사람들이 거리로 쏟아져 우승을 즐기느라 교통이 막힐 것 같다"며 "올해 초 이재명 대통령이 베트남을 방문했을 때 지금 베트남 축구의 왕은 바로 '킹(KING)' 상식이라고 농담했다. 오늘 하루는 나 자신을 '축구의 왕'이라 부르겠다"며 우승 소감을 전했다.