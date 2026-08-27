[오피셜]韓축구 경사! 대전 유스가 애지중지 키운 '슈퍼 유망주' 김도연, '독일 최고 명문' 바이에른 뮌헨 전격 이적

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[스포츠조선 박찬준 기자]대전하나시티즌 유소년 시스템이 배출한 차세대 수비수 김도연(충남기계공고 3학년)이 독일 분데스리가 최고 명문 구단인 바이에른 뮌헨으로 전격 이적한다.

이번 이적은 하나금융그룹의 구단 인수 이후 배준호, 윤도영(이상 잉글랜드)에 이어 세 번째로 이루어낸 유럽행의 결실이자, 구단 유스 육성 시스템의 우수성을 입증한 뜻깊은 성과다.

대전 유스 U-15와 U-18을 차례로 거친 김도연은 올 전반기인 지난 4월 준프로 계약을 체결하며 가능성을 인정받았다. 현대 축구에서 희소성이 매우 높은 '왼발잡이 측면 수비수'로, 정확하고 날카로운 크로스, 왕성한 활동량, 뛰어난 동료와의 연계 플레이 능력이 최대 장점으로 꼽힌다.

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김도연의 잠재력을 눈여겨본 바이에른 뮌헨은 구단 공식 요청을 통해 지난 7월 22일부터 8월 4일까지 현지 트라이얼을 실시했다. 약 2주간의 테스트에서 김도연은 뛰어난 기량과 무한한 성장 가능성을 입증했고, 바이에른 측의 적극적인 러브콜로 이적이 최종 결정됐다. 바이에른은 이적료까지 제시할 정도로 김도연을 적극적으로 원했다. 이에 김도연은 최근 대전하나시티즌과 정식 프로 계약을 체결함과 동시에 바이에른에 입단하게 됐다.

김도연은 "새로운 환경에서 도전을 하게 되어 큰 설렘으로 가득합니다. 그동안 대전에서 축구를 할 수 있어서 영광이었고 행복했습니다. 저를 이끌어 주신 황선홍 감독님과 코칭스태프, 지원스태프분들께 진심으로 감사드립니다. 또한 유소년 시절 많은 도움을 주신 중·고등학교 감독님들과 코치님들께도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다"라며 소감을 밝혔다.

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이어 "비록 짧은 기간이었지만 프로 형들과 함께한 시간은 매우 값지고 행복했습니다. 멀리서도 항상 대전하나시티즌을 응원하겠습니다"라고 전했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com