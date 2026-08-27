[오피셜]'한국에 진심' 빅클럽 뮌헨, '대전 유스+김예건 동갑' 김도연 전격영입…정우영-이현주 길 걷는다

출처=바이에른 뮌헨 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]'괴물 수비수' 김민재가 몸담은 유럽 빅클럽 바이에른 뮌헨이 또 한 명의 한국인 유망주를 품었다.

뮌헨은 27일(한국시각) "한국의 유망한 레프트백 김도연이 K리그1 대전하나 유소년 아카데미에서 뮌헨으로 이적했다. 독일 최다 우승팀인 뮌헨 2군과 장기계약을 체결했다"라고 발표했다.

미하엘 비징어 뮌헨 유소년 개발 총괄은 "김도연은 초대 선수로 우리 팀에서 훈련하며 인상적인 모습을 보여주었고, 최종적으로 2군으로 이적하게 되었다"며 "구단은 최근 몇 년간 한국 유소년 선수들과 좋은 경험을 쌓아왔으며, 김도연 또한 우리 2군에서 한 단계 더 성장할 것이라고 확신한다"라고 말했다.

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2008년생 올해 18세인 김도연은 2021년 대전 유스팀에 입단해 U-15팀과 U-18팀을 거쳤다. 대한민국 U-17 대표팀에서 12경기를 뛰었다.

출처=바이에른 뮌헨 홈페이지 캡쳐

뮌헨은 김도연에 대해 "주로 왼쪽 측면에서 편안함을 느낀다. 공을 가지고 있든 없든, 풍부한 활동량으로 자신의 포지션을 해석하며 끊임없이 수비에 가담하고 공격에도 적극적으로 임한다. 또한, 왼쪽 측면을 돌파할 때 빠른 속도를 즐긴다"라고 소개했다.

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이어 "구단은 최근 김도연과 같은 한국 출신 골키퍼 허재원을 U-19팀에 영입했다"며 "정우영(우니온 베를린)과 이현주(아루카)가 뮌헨 리저브 팀을 통해 유럽에서 성공적으로 프로 생활을 시작했다"과 한국 선수들과의 인연을 소개했다.

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뮌헨은 지난 2023년 나폴리에서 활약하던 김민재를 이적료 5000만유로(약 804억원)에 영입했다. 김민재는 뮌헨 유니폼을 입고 117경기를 뛰었다. 독일분데스리가 2회, DFB포칼 1회, DFL슈퍼컵 2회 등 총 5차례 우승을 차지했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com