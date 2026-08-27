이강인 폭발하겠네, 파트너 중 역대 최악...'이적 요청' 알바레즈 이틀 연속 훈련 불참

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인 파트너 중에 역대 최악이다.

스페인 매체 마르카는 27일(이하 한국시각) '훌리안 알바레즈의 이적 소동이 진정될 기미를 보이지 않고 있다. 이 공격수는 아틀레티코 마드리드 팬들이 그에게 강한 불만을 드러냈던 지난 일요일 경기 이후 첫 훈련이었던 수요일에 이어, 2일 연속으로 '컨디션 난조'를 이유로 동료들과 함께 훈련을 소화하지 않았다. 알바레즈의 거듭된 불참은 아틀레티코 훈련장의 모든 시선을 다시 한번 사로잡고 있다'고 보도했다.

알바레즈의 갑작스러운 훈련 불참은 이적을 반강제적으로 요구하는 모습이다. 알바레즈는 지난 시즌 말미부터 구단에 이적을 요청했다. 바르셀로나가 알바레즈를 유혹했고, 알바레즈는 아틀레티코를 떠나서 바르셀로나로 이적하고 싶어했다. 하지만 아틀레티코는 넘어야 할 산인 바르셀로나로 핵심 선수 매각은 절대로 없다고 선언했다.

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알바레즈는 물밑에서 계속해서 이적을 추진했지만 아틀레티코의 완강한 입장 속에 결국 잔류로 굳어지는 분위기였다. 아틀레티코는 해외 구단에서 1억5000만유로(약 2400억원) 제안을 보내는 게 아니라면 알바레즈를 남기겠다는 입장을 고수했다. 알바레즈는 2026년 북중미월드컵 휴식기 후 훈련에 집중하면서 프로다운 태도를 유지하는 것처럼 보였다.

AFP연합뉴스

그러나 지난 24일 진행된 비야레알과의 홈경기에 알바레즈를 향한 야유에 충격을 먹었던 것일까. 알바레즈는 갑자기 몸상태를 이유로 훈련에 불참하고 있다. 26일 팀 훈련도 컨디션 난조로 빠졌던 알바레즈는 이틀 연속 팀 훈련을 참가하지 않았다. 이적시장 막판이 될 때까지 이적이 원하는 대로 진행되지 않자 태업을 저지르는 것처럼 보일 수밖에 없다.

알바레스가 훈련에 불참하자 알바레즈 영입을 포기한 것 같았던 바르셀로나는 다시 공개적으로 선수를 유혹 중이다. 주안 라포르타 바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다"고 했다. 이렇게 바르셀로나에서 흔들자 알바레즈는 갑자기 몸이 아프다고 하는 중이다.

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EPA연합뉴스

마르카는 '아틀레티코 구단 역시 이러한 상황이 구단에 상당한 피해를 주고 있으며, 이 사태의 가장 큰 피해자는 구단 자신이라고 하고 있다. 팀 복귀 이후 알바레즈는 동료들과 정상적으로 훈련을 소화해 왔다. 코칭스태프가 짜놓은 프로그램을 따라가며 지난 비야레알전에서 몇 분간 출전할 수 있는 몸상태를 만들었다. 그러나 구단이 전 선수단에 부여한 이틀간의 휴식이 끝난 후, 그는 컨디션 불조를 이유로 어제 훈련에 불참했으며, 오늘 진행된 훈련에서도 같은 상황이 반복되었다'고 언급했다.

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결국 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이강인을 투톱에 활용하는 전술로 세비야 원정을 준비하고 있다. 이강인이 커리어를 보내오면서 이렇게 팀을 괴롭힌 파트너는 처음이다.