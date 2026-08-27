[오피셜] 韓 축구 역대급 오피셜! 설영우, 분데스리가 '7번' 달고 뛴다...아우크스부르크 역대 4번째 한국인

사진=아우크스부르크

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[스포츠조선 김대식 기자]또 하나의 초대형 오피셜이 발표됐다.

독일 분데스리가 아우크스부르크는 27일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 설영우 영입을 발표했다. 구단은 '이적시장에서 추가 보강을 이뤄내며 측면 전력을 강화할 설영우를 영입했다. 27세의 대한민국 국가대표 출신 측면 수비수인 설영우는 츠르베나 즈베즈다를 떠나 아우크스부르크로 이적하며 2030년 6월 30일까지 계약을 체결했다. 양 구단은 세부 이적 조건에 대해 비공개하기로 합의했다'고 전했다.

이어 '설영우의 합류로 아우크스부르크는 양 측면을 모두 소화할 수 있는 빠르고 역동적인 자원을 확보하게 되었다. 그는 지난 2년간 즈베즈다 소속으로 세르비아 수페르리가뿐만 아니라 유럽챔피언스리그(UCL), 유로파리그(UEL) 등 유럽 클럽대항전 무대를 누비며 공식전 101경기 8골 16도움을 기록했다'고 설영우를 소개했다.

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사진=아우크스부르크

또한 '설영우는 2026년 북중미월드컵에서 대한민국 대표팀에 발탁되어 조별리그 3경기에 모두 선발 출전했다. 지금까지 대한민국 국가대표팀 소속으로 A매치 통산 37경기를 소화했다'고 했다.

베니 베버 아우크스부르크 스포츠 디렉터는 "설영우는 유럽 클럽 대항전과 국가대표팀 경기를 통해 국제 무대 경험을 풍부하게 쌓은 선수다. 윙백, 윙어 자리에서 보여주는 다재다능함과 뛰어난 주력은 우리 팀의 경기력에 새로운 활력을 불어넣고 측면 경쟁을 더욱 치열하게 만들어 줄 것"이라고 기대감을 나타냈다.

설영우는 "아우크스부르크에서의 새로운 도전에 매우 설렌다. 분데스리가는 내 기량을 증명하고 한 단계 더 발전할 수 있는 훌륭하고 매우 치열한 리그다. WWK 아레나에서 팬들 앞에 서는 날이 기다려지며, 내 장점을 발휘해 팀의 목표를 향해 함께 최선을 다하겠다"라고 이적 소감을 전했다.

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사진=아우크스부르크

마지막으로 구단은 '구자철, 지동원, 홍정호에 이어 설영우는 아우크스부르크 유니폼을 입고 분데스리가 무대를 누비는 4번째 한국인 선수가 되었다. 27세의 측면 자원인 설영우는 팀에서 등번호 7번을 달고 활약할 예정'이라고 덧붙였다. 수비수인 설영우에게 등번호 7번을 주는 건 굉장히 이례적인 선택이다.

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하루 전 독일 스카이 스포츠에서 일하며 독일 내부 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 개인 SNS를 통해 "설영우의 아우크스부르크 이적은 완료됐다. 즈베즈다와의 최종 합의가 완료됐다. 아우크스부르크는 27세의 오른쪽 풀백 설영우를 영입하기 위해 375만유로(약 60억 원)의 이적료를 지불하고, 5%의 셀온(재매각 시 수익 분배) 조항을 넣기로 했다. 계약 기간은 2030년까지이며, 48시간 이내에 메디컬 테스트를 진행할 예정"이라고 밝힌 바 있다.

사진=아우크스부르크

설영우의 이적시장 막판 아우크스부르크 이적이 발표되면서 한국 축구는 또 한 명의 빅리거를 추가했다.