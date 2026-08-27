[대학축구 현장리뷰]'낙뢰 중단→재개' 4시간40분 역대급 대혼돈의 결승전, 승자는 선문대였다…돌풍팀 동명대 승부차기로 꺾고 2년만에 우승

Advertisement

Advertisement

[합천=스포츠조선 윤진만 기자]대학 축구 강호 선문대가 무서운 뒷심을 발휘하며 2년만에 정상에 올랐다.

최재영 감독이 이끄는 선문대는 27일 오후 6시 경남 합천 군민체육공원에서 열린 동명대와의 제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 결승전에서 1-1 무승부 후 이어진 승부차기에서 4-3으로 승리했다. 이로써 2024년 우승 이후 2년만에 통산 4번째 우승컵을 차지했다. 선문대의 우승으로 지난 13일부터 2주간 지속된 1·2학년 대학축구연맹전이 마무리됐다.

선문대는 김민성을 공격 선봉에 세우고, 김민재 강호민 이윤재로 공격 2선을 구축했다. 양민혁 권연우가 중앙 미드필더 듀오를 맡았고, 이정후 김도현 이신혁 배준현이 수비진을 꾸렸다. 정우진이 골키퍼 장갑을 꼈다.

Advertisement

동명대는 이도헌 원톱에 김정훈 이준환 박지성으로 공격 2선을 꾸렸다. 손태훈 권우중이 더블 볼란치를 맡았고, 강효성 황의준 이서준 정현수가 수비진에 늘어섰다. 김승건이 골문을 지켰다.

Advertisement

킥오프 직전 경기장엔 천둥번개를 동반한 폭우가 들이쳤다. 양팀 선수들이 치열하게 우중전을 펼치던 전반 11분, 주심이 경기 중단을 선언했다. 경기장 내 낙뢰 사고에 따른 선수 안전 문제를 고려한 처사였다. 주최측은 기상청 예보, 합천군 등과 소통하고 내부 논의를 거쳐 대략 2시간만인 오후 8시에 경기 재개를 선언했다.

재개된 경기에서 양팀의 컨셉은 뚜렷했다. 선문대가 볼 점유율을 높게 가져가며 반코트 경기를 펼쳤다. 동명대는 라인을 내려서서 수비에 집중했다. 한데 선제골을 넣은 쪽은 동명대였다. 선문대 골문 앞을 향해 평범한 크로스가 날아들었다. 이를 선문대 수비수 이정후가 가슴 트래핑을 이용해 골키퍼에게 공을 건네려 했다. 한데 예상과 달리, 공이 짧았고, 이윤재에게 끊겼다.

Advertisement

Advertisement

36분 선문대 이윤재의 과감한 중거리 슛은 골대 위로 크게 떴다. 42분, 동명대가 절호의 추가골 찬스를 잡았다. 이준환이 왼쪽 측면에서 골문 앞으로 띄운 크로스를 이서준이 오른발 발리슛으로 연결했으나 골대를 맞고 나왔다. 전반전은 동명대가 1-0으로 앞선채 마무리됐다.

최재영 선문대 감독은 하프타임에 두 자리를 교체했다. 강호민 이정후를 빼고 노건희 박재우를 투입했다. 동명대는 이도헌을 벤치로 불러들이고 김재훈을 투입했다. 전반 활로를 찾지 못했던 선문대가 후반 시작 4분만에 동점골을 가르며 경기를 원점으로 되돌렸다. 김도현이 상대 진영 우측에서 문전으로 띄운 크로스를 이윤재가 헤더로 받아넣었다.

후반 6분, 동명대의 이준환이 상대 박스 안에서 환상적인 개인기로 수비를 따돌린 후 슈팅을 날렸지만, 선문대 골키퍼 정우진 선방에 막혔다. 9분, 김재훈의 슈팅도 정우진을 뚫지 못했다. 선문대는 후반 21분 김민성을 빼고 서민덕을 투입하며 공격에 고삐를 쥐었다. 서민덕은 투입 3분만에 날카로운 헤더로 골문을 위협했다. 후반 27분 동명대가 박지성 이준환을 빼고 전지혁 이창민을 투입하며 공격진에 변화를 꾀했다.

Advertisement

1-1 지루한 공방전이 지속되던 후반 추가시간 2분, 동명대가 결정적인 결승골 찬스를 잡았다. 침투패스를 받은 이현승이 박스 안에서 때린 슛이 빗맞으면서 골대를 크게 벗어났다. 경기는 연장전으로 돌입했다.

연장, 동명대가 먼저 포문을 열었다. 연장전반 1분 이현승의 중거리슛이 상대 골키퍼 품에 안겼다. 연장전반 10분 김현재의 왼발 중거리 슛이 골대를 살짝 벗어났다. 14분, 선문대 김민재가 빠지고 최민찬이 투입됐다. 연장전반도 득점없이 마무리됐다. 연장전반도 득점없이 마무리됐다. 연장후반에도 골은 없었다. 중단된 시간까지 포함해 4시간 넘게 진행된 경기는 결국 '잔인한' 승부차기에서 갈렸다.

선문대 1번 키커 김도현의 슛이 막혔다. 동명대 1번 키커 전지혁은 침착하게 골을 빚어냈다. 동명대 1-0 리드. 선문대 2번 키커 양민혁의 슛이 골망을 가르자, 김재훈이 다시 달아나는 골을 넣었다. 동명대 2-1 리드. 3번 키커인 선문대 이신혁과 동명대 박서준이 나란히 득점했다. 동명대 3-2 리드. 양팀 4번째 키커인 권연우와 이현승의 슛은 모두 막혔다. 동명대 3-2 리드. 한데 선문대 이주환이 추격골을 넣었고, 강효성의 슛이 빗나갔다. 선문대가 3-3까지 따라잡았다. 선문대의 6번째 키커 박재우가 득점하고, 동명대 김현재가 실축했다. 선문대가 4-3으로 짜릿한 승리를 맛봤다.

합천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com