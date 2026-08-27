[오피셜]'韓 축구 초대형 호재!' 아낌없이 투자했다, 김민수 '스코틀랜드 명문' 레인저스 이적 "모든 경기에서 승리하겠다"

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 이강인' 김민수가 '스코틀랜드 명문' 레인저스에 새 둥지를 틀었다.

레인저스는 27일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '지로나(스페인)에서 뛰던 김민수와 1년 연장 옵션이 붙은 4년 계약을 했다'고 공식 발표했다. 김민수는 앞으로 10번을 달고 그라운드를 누빈다.

현지 언론에 따르면 레인저스는 김민수 영입을 위해 바이아웃(이적 보장 최소 이적료) 1000만 유로를 투자했다. 이는 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 데릭 매킨스 레인저스 감독은 "김민수는 뛰어난 재능과 기술, 강인한 에너지를 갖췄다. 무엇보다 발전하고자 하는 의지가 강하다"고 기대감을 드러냈다.

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사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

2006년생 김민수는 올 여름 이적 시장에서 복수 구단의 러브콜을 받은 것으로 알려졌다. 리옹(프랑스), 페네르바체(튀르키예), 아약스(네덜란드)와 '링크'됐다.

그는 주로 측면에서 뛰지만 스트라이커로도 활약할 수 있는 공격 자원이다. 지난 2022년 여름 지로나 유소년팀에 합류했고, 그해 10월 B팀에서 데뷔전을 치렀다. 스페인 5부리그에서 경쟁하는 지로나 B팀에서 유럽 무대 적응력을 키워가던 그는 비유럽연합 국가 선수를 최대 3명까지 1군 엔트리에 등록할 수 있는 리그 규정 때문에 1군에 좀처럼 합류하지 못했다. 김민수는 2024년 10월 1군에 부름을 받아 레알 소시에다드와의 2024~2025시즌 스페인 프리메라리가 10라운드 홈 경기에서 후반 27분 교체로 그라운드에 나서면서 마침내 1부 데뷔전을 치렀다. 한국 선수로는 역대 8번째 스페인 1부 리그 출전이었다. 그는 이후 같은 해 11월 열린 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 에인트호번(네덜란드)과 원정 경기에서 후반 33분 교체 투입돼 UCL 무대에도 첫선을 보였다. 하지만 이후에도 그에게 주어지는 기회는 제한적이었다. 결국 리그 3경기, 스페인 국왕컵(코파 델레이) 2경기, UCL 1경기 출전으로 시즌을 마쳤다. 김민수는 지난해 7월 더 많은 출전 기회를 찾아 안도라(2부)로 임대 이적했다. 안도라에서 2부 리그 40경기를 뛰며 6골-4도움을 기록했다. 그는 2026~2027시즌을 앞두고 지로나로 복귀해 정식으로 1군에 등록됐지만, 새 도전을 선택했다.

Rangers sign Min Su Kim from Girona on a four year deal.

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김민수는 "레인저스에 입단하게 돼 정말 기쁘다. 레인저스는 훌륭한 팬들을 보유한 큰 클럽이라는 것을 알고 있다. 팀이 매일 더 나아질 수 있도록 돕고, 좋은 사람이 되고, 팀이 모든 경기에서 승리할 수 있도록 최선을 다하고 싶다. 정말 기대된다. 승리자의 정신을 갖고 있다고 믿는다. 어떤 일이 벌어지더라도 정면으로 맞서고, 팀에 걸맞은 모습을 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com