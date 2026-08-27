[공식발표]'대박! 양현준과 스코틀랜드 올더 펌 더비 성사' 한국 출신 20세 영건 김민수, 스페인 지로나→레인저스 완전 이적.."총 4년 계약, 우승하려고 왔다"

레인저스로 이적한 김민수 캡처=레인저스 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 출신 공격수 김민수가 스페인 지로나에서 스코틀랜드 명문 클럽 레인저스로 이적했다. 앞으로 스코틀랜드에선 양현준(셀틱)과 코리안 더비를 치르게 됐다. 레인저스와 셀틱은 강력한 라이벌 관계다. 두 팀의 대결을 '올드 펌'이라고 부른다. 올드 펌은 강렬하기로 유명한 더비 매치 중 하나다.

레인저스와 지로나 두 구단은 27일(한국시각) 김민수의 이적 절차가 모두 마무리됐다고 공식 채널을 통해 발표했다. 이적료는 공개하지 않았고, 계약 기간은 4년이다. 1년 연장 옵션이 포함됐다. 김민수는 등번호 10번 유니폼을 입게 됐다. 구단 안팎에선 이번 이적료가 1000만유로(추

레인저스로 이적한 김민수 캡처=레인저스 구단 SNS

정) 정도로 알려졌다. 이 금액이라면 레인저스가 매우 과감한 투자를 한 셈이다.

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레인저스가 지로나로부터 김민수를 영입하며 측면 공격을 강화했다. 레인저스 데릭 맥인스 감독은 김민수가 선수단에 또 다른 흥미로운 차원을 더해줄 것이라고 말했다고 영국 BBC가 전했다.

만 20세의 김민수는 지난 시즌 지로나에서 2부 리그의 안도라로 임대돼 한 시즌을 뛰었다. 그리고 이번 시즌 지로나가 2부로 강등된 후 무대를 스코틀랜드로 옮겼다. 그는 지로나 B팀에서 84경기에 출전해 19골을 넣었고, 1군에서는 8경기에 출전했다. 안도라에서는 40경기에 출전해 6골-4도움을 기록했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - LASK v Celtic - Raiffeisen Arena, Linz, Austria - August 25, 2026 Celtic's Yang Hyun-jun in action with LASK's Alemao REUTERS/Leonhard Foeger

그는 레인저스가 자신을 영입하고 싶어한다는 얘기를 듣고 놀랐다고 했다. 김민수는 구단 채널을 통해 "이곳에 오게 돼 자신감이 크다"면서 "나는 공격적인 선수이며 많은 기회를 만든다. 나는 직선적이고 골을 넣는데, 이것이 가장 중요하다"고 말했다. 또 그는 "나는 우승 트로피를 따내고 레인저스와 함께 승리자가 되기 위해 왔다. 매일 팀이 더 발전할 수 있도록 돕고, 좋은 사람이 되며, 우리에게 다가오는 모든 것에서 팀이 승리할 수 있도록 모든 것을 다하고 싶다"면서 "나는 많은 기대감을 품고 있으며 승리자의 정신력을 가지고 있다. 다음에 다가올 어떤 것이든 정면으로 맞서고 싶고, 구단이 누려야 할 마땅한 성과를 안겨줄 것"이라고 포부를 밝혔다.

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레인저스는 이번 여름 이적 시장에서 새로운 윙어들을 물색했다. 2006년생인 김민수는 일본 출신 다이스케 요코타를 비롯 제이디 가사마, 핀레이 커티스, 로스 맥코슬랜드에 이어 레인저스에 새로 합류했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - LASK v Celtic - Raiffeisen Arena, Linz, Austria - August 25, 2026 LASK's Kasper Jorgensen in action with Celtic's Yang Hyun-jun REUTERS/Leonhard Foeger

데릭 맥인스 감독은 "공격 지역에서의 자원을 강화하는 것이 이번 이적시장 내내 우리의 실질적인 목표이자 집중 과제였다. 김민수는 선수단에 또 다른 흥미로운 차원을 더해줄 것이라 믿는다"면서 "김민수는 뛰어난 기술적 능력과 에너지, 그리고 발전하려는 강한 열망을 가진 재능 있는 젊은 선수다. 그와 함께 일하기를 기대하고 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com