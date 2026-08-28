"이강인 뚫고, 김민재 막고" 챔스 아틀레티코 VS 바이에른뮌헨 '코리안더비' 대진 성사[오피셜]

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[스포츠조선 전영지 기자]새 시즌 유럽챔피언스리그에서 '바이에른 뮌헨 철벽' 김민재와 '아틀레티코 마드리드 슛돌이' 이강인의 코리안 더비가 성사됐다.

UEFA가 28일(한국시각) 모나코에서 진행한 2026~2027년 UCL 본선 리그 페이즈 추첨식에서 포트1에 속한 바이에른 뮌헨과 아틀레티코 마드리드의 대진이 이뤄진 것.

이강인의 아틀레티코 마드리드는 리그 페이즈에서 바이에른 뮌헨(홈), 리버풀(잉글랜드·원정), 맨유(잉글랜드·홈), PSV(네덜란드·원정), 페네르바체(튀르키예·홈), 보되/글림트(노르웨이·원정), 비킹(노르웨이·홈), 슈투트가르트(독일·원정)와 맞붙게 됐다. 바이에른 뮌헨은 아스널(잉글랜드·홈), 아틀레티코 마드리드(원정), 레알 베티스(스페인·홈), 맨유(원정), 보되/글림트(홈), 릴(프랑스·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), 비킹(원정)과 상대한다.

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또 '디펜딩 챔피언' 파리 생제르맹(PSG)이 새 시즌 챔피언스리그 리그 페이즈에서 '5회 우승팀' 바르셀로나, '프리미어리그 강호' 맨시티와 맞붙게 됐다.챔피언스리그 2연패를 달성한 PSG는 파르크 데 프랭스로 바르샤를 불러들이고, 빌라 파크와 맨체스터 원정길에 오르게 됐다.

또 잉글랜드 프리미어리그 디펜딩챔피언인 아스널은 에미레이트 스타디움에서 '15회 우승팀' 레알 마드리드와 격돌한다. 바이에른 뮌헨 원정 일정도 잡혔다.

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지난 시즌 결승에서 승부차기 끝에 PSG에 패했던 미켈 아르테타 감독의 아스널은 보루시아 도르트문트, 레알 베티스,릴, 나폴리, 아제르바이잔 챔피언 사바, 슬라비아 프라하와도 맞붙는다.

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엔조 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 에티하드 스타디움에서 PSG와 홈경기, 바르셀로나 원정을 준비해야 한다. 바르셀로나에서는 이번 여름 6500만 파운드의 이적료로 캄 노우에 입성한 스페인의 월드컵 우승 멤버 로드리와 재회 매치다. 또한 맨시티는 나폴리가 맨체스터를 방문할 때 케빈 데 브라위너를 상대하게 됐다. 스포르팅, 포르투, RB 라이프치히, AEK 아테네, 랑스와도 만난다.

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한 시즌 만에 대회로 복귀한 유로파리그 우승팀 애스턴빌라는 PSG와 도르트문트를 홈으로 불러들이고 바르셀로나와 갈라타사라이 원정을 떠나게 됐다. 우나이 에메리 감독이 이끄는 애스턴 빌라는 클럽 브뤼헤, 페네르바체, 비킹, 슬라비아 프라하와도 맞대결을 펼치게 됐다.

2년 간의 공백을 깨고 복귀한 맨유는 뮌헨, 아틀레티코 마드리드, 로마, 스포르팅, 라이프치히, 비야레알, 사바, 코모와의 대진이 성사됐다. 리버풀은 아틀레티코, 포르투, 비야레알, 랑스를 홈으로 불러들이고 인테르 밀란, 브뤼허, 페네르바체, LASK 원정을 떠나게 됐다.

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첫 리그 페이즈 경기는 내달 8일 열리며, 마지막 라운드 경기는 내년 1월 27일이다. 결승전은 6월 5일 마드리드에서 개최된다. 정확한 일정은 29일 공개된다.

리그 페이즈는 36개 팀이 각각 서로 다른 8개 팀과 홈 4경기, 원정 4경기를 치른다. 상위 8개 팀은 16강에 자동 진출하며, 9위부터 24위 팀은 남아 있는 16강 진출 티켓을 두고 홈 앤드 어웨이 플레이오프를 치르게 된다. 25위 이하는 탈락하며, 유로파리그로 강등되지 않는다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com