"韓 축구 웃는다!" 5개월 만의 득점→2연속 '골 맛' 조규성 드디어 폭발…미트윌란, CHO 활약 속 콘퍼런스리그 본선 진출

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

사진=미트윌란 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 공격수 조규성(미트윌란)이 또 터졌다.

미트윌란은 28일(이하 한국시각) 크로아티아 리예카의 스타디온 HNK 리예카에서 열린 리예카(크로아티아)와의 2026~2027시즌 콘퍼런스리그 플레이오프(PO) 2차전 원정 경기에서 4대1로 크게 이겼다. 이로써 미트윌란은 1, 2차전 합산 6대1로 앞서며 콘퍼런스리그 본선행 티켓을 거머쥐었다.

승리의 중심엔 조규성이 있었다. 이날 벤치에서 경기를 시작한 조규성은 팀이 3-1로 앞서던 후반 12분 스탠리 이헤아나초 대신 그라운드를 밟았다. 그는 후반 33분 팀 승리에 쐐기를 박는 득점포를 가동했다. 조규성은 코너킥 상황에서 올라온 크로스를 번쩍 뛰어올라 헤더골로 완성했다. 조규성은 지난 21일 홈에서 열린 1차전에 이어 2연속 득점포를 가동했다. 그는 당시 선발로 나서 전반 20분 결승골을 뽑아냈다. 올 시즌 공식 7경기 만에 첫 득점을 신고했다. 지난 시즌까지 포함하면 지난 3월 13일 노팅엄(잉글랜드)과의 유로파리그(UEL) 16강 1차전(1대0 승) 이후 약 5개월 만이었다. 침묵을 깬 조규성은 2연속 '골 맛'을 봤다.

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사진=콘퍼런스리그 공식 홈페이지 캡처

한편, 콘퍼런스리그 본선엔 36개 팀이 참가한다. 최근 김예건이 합류한 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 이날 유로파리그 PO에서 빅토리아 플젠(체코)에 1대5로 대패해 1, 2차전 합계 4대5로 밀리며 하위 대회인 콘퍼런스리그로 향하게 됐다. 이태석과 이강희가 나란히 선발 출전해 풀타임을 소화한 아우스트리아 빈(오스트리아)은 같은 날 홈구장인 게네랄리 아레나에서 열린 브라가(포르투갈)와의 콘퍼런스리그 PO 2차전에서 0대1로 패했다. 1, 2차전 합계 0대2로 밀린 아우스트리아 빈은 끝내 본선 무대를 밟지 못했다. 오현규가 뛰는 베식타시는 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 경기에서 0대1로 패했지만, 합산 스코어에서 3대1로 앞서 콘퍼런스리그 본선행을 확정했다. 오현규는 이날 후반 20분 투입돼 약 25분간 그라운드를 누볐다. 세 차례 슈팅에도 골망을 흔들지는 못했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com