"105G 음바페 VS 86G 호날두" 레알 공격포인트 100개 비교해보니..,그래도 무리뉴의 新 최애는 음바페!

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"선수들을 비교하는 것을 좋아하지 않는다. 하지만 이 친구는 정말 대단하다."

조제 무리뉴 레알마드리드 감독은 '프랑스 천재 공격수' 킬리안 음바페의 공격포인트 100개(89골11도움) 대기록 달성 직후 의미심장한 말을 남겼다.

레알 마드리드로 복귀한 무리뉴는 지난 20년간 유럽 톱클럽에서 눈부신 공격 재능들을 수없이 접해왔다. 프랭크 램파드, 베슬리 스네이더르, 카카, 크리스티아누 호날두, 손흥민 등등. 하지만 그가 음바페에게 보낸 엄청난 찬사는 이례적이다. 무리뉴 감독은 자신의 베르나베우 복귀전, 레알 소시에다드전에서 '월드컵 통산 최다 득점자(총 17골)' 음바페가 해트트릭을 작성한 후 "음바페는 이미 역사를 만들었다. 하지만 레알마드리드에서 역사를 쓰고 싶어하는 강한 열망이 보인다"고 말했다. 사실 레알마드리드 역사상 '리빙 레전드' 호날두보다 더 위대한 역사를 쓴 사람은 없다. 이제 27세의 음바페가 이 역사에 도전중이다.

Advertisement

무리뉴의 극찬에도 불구하고, 호날두는 기록상 음바페보다 여전히 한 수 위다. 27세의 음바페가 스페인에서 두 시즌 남짓 동안 공격포인트 100개까지 걸린 시간은 105경기. 눈부신 성과지만 호날두의 86경기와 비교하면 다소 빛이 바랜다.

2009년 당시 역대 최고 이적료로 레알 마드리드 유니폼을 입은 호날두는 초창기 시절 음바페보다 위협적이었다. 호날두는 공격포인트 100개까지 단 86경기가 필요했다. 79골 21도움을 기록했다. 도움에서 음바페는 호날두와 차이가 난다. 이로 인한 이기적인 이미지에 대한 지적은 레알에서 음바페를 지속적으로 괴롭혀온 부분. 프랑스 출신 월드컵 우승 레전드인 에마뉘엘 프티는 지난 시즌 말 "음바페의 영입은 레알마드리드 라커룸을 이기심으로 채웠다"고 비판하기도 했다.

Advertisement

스포츠 일러스트레이티드는 도움 기록의 차이와 관련해 포지션에 주목했다. '호날두 또한 무소유, 무욕의 모범이라 볼 수 없지만 커리어 초창기에는 그가 측면 공격수에 가까웠다는 점을 기억할 필요가 있다. 끊임없이 기록을 좇던 호날두가 오직 골만을 노리며 센터 포워드로 전환한 건 마드리드에서의 마지막 몇 시즌이었다'고 분석했다. '음바페는 측면 공간을 담당하는 비니시우스 주니오르의 존재 때문에 이미 이러한 위치 변화를 겪은 것'으로 봤다.

Advertisement

음바페가 지난 주말 에스파뇰과의 새 시즌 첫 공식 경기에서 침묵한 후 또다시 비난이 쏟아졌지만 27일 해트트릭 작성 후엔 여론이 급변했다. 확실한 건 음바페가 '스페셜원' 무리뉴의 새로운 최애로 등극했다는 사실. 무리뉴 감독은 "킬리안은 절대적으로 믿을 수 없이 훌륭한 선수"라며 만족감을 표했다. 음바페가 '한 시즌 60골'이라는 해리 케인의 기록에 도달할 수 있는지 묻는 질문에 무리뉴 감독은 "우승 트로피 없는 60골보다 트로피와 함께하는 40골이 더 좋다. 공격수들에게 흔히 일어나는 일처럼 혼자만 플레이하며 60골을 넣는 것보다 팀을 위해 헌신하며 40골을 넣는 것이 좋다"고 답했다. "그에게 매우 만족하고 있다. 기술적인 관점에서는 말할 것도 없지만, 팀의 성장을 돕고 책임을 다하며 헌신하는 모습이 훌륭하다. 그는 프리시즌 기간에 이틀 일찍 도착했는데, 그 이틀 일찍이라는 점은 매우 긍정적인 의미를 담고 있다. 네 번째 골을 넣기를 바라며 90분 풀타임을 출전시켰다"고 했다. 무리뉴 감독은 지난 여름 북중미월드컵에서 프랑스 공격수 음바페의 개인 최다 득점 기록(총 17골·2018년 러시아 4골, 2022년 카타르 8골, 2026년 북중미 5골)이 스페인 대표팀의 우승보다 훌륭하다는 대담한 주장까지 내놨다. "월드컵 우승 선수는 25명이 있지만 축구 역사상 영원한 존재는 단 1명, 즉 월드컵 최다 득점자뿐이기 때문에 그가 월드컵에서 역사를 썼다는 점이 정말 기쁘다."

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com