[오피셜]韓 축구 '또' 7번 탄생! 국가대표 수비수 설영우, 아우크스부르크 입성 "실력 증명하고 계속 발전하고 싶다"

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구에 또 한명의 '7번'이 탄생했다. 손흥민(LA FC) 이강인(아틀레티코 마드리드)에 이어 이번엔 설영우다. 국가대표 수비수 설영우가 츠르베나 즈베즈다(세르비아)를 떠나 아우크스부르크(독일)로 이적했다.

아우크스부르크는 27일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '설영우 영입으로 전력을 강화했다. 계약 기간은 2030년 6월 30일까지다. 그는 구자철 지동원 홍정호에 이어 아우크스부르크에서 뛰는 네 번째 한국인 선수가 됐다. 그는 등번호 7번을 달게 된다'고 공식 발표했다. 양 팀의 합의에 따라 이적 조건은 공개하지 않았다. 다만, 현지 언론에 따르면 즈베즈다가 받는 이적료는 옵션 포함 550만 유로 수준이다. 또한, 설영우가 아우크스부르크를 떠나 다른 팀으로 이적할 때 즈베즈다가 이적료의 10%를 받는 이른바 '셀온 옵션'이 계약에 포함된 것으로 전해진다.

사진=아우크스부르크 구단 공식 계정 캡처

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1998년생 설영우는 2024년 여름 이적 시장을 통해 울산 HD를 떠나 즈베즈다에 합류했다. 그는 2025~2026시즌 세르비아 수페르리가 31경기에서 2골-5도움을 기록했다. 즈베즈다의 9연속이자 37번째 우승에 힘을 보탰다. 특히 그는 파르티잔과의 세르비아 수페르리가 챔피언십 3라운드에서 쐐기골을 책임지며 팀의 조기우승 발판을 마련했다. 덕분에 두 시즌 연속 리그 베스트11에 이름을 올렸다. 설영우는 즈베즈다에서 공식 101경기에 출전해 8골을 넣었다. 그는 태극마크를 달고 2026년 북중미월드컵에도 나섰다.

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설영우는 유럽 진출 2년 만에 '5대 빅 리그' 입성에 성공했다. 그는 "아우크스부르크에서의 시간이 정말 기대된다. 분데스리가는 환상적이고 매우 치열한 리그다. 이곳에서 내 실력을 증명하고 계속 발전해 나가고 싶다. WWK 아레나(홈구장)에서 팀에 기여할 수 있는 모습을 보이고, 함께 노력해 목표를 달성하고 싶다"고 각오를 다졌다.

아우크스부르크는 31일 샬케와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 개막전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com