[공식발표]'환상 프리킥 역전골' 안양 마테우스, K리그1 25라운드 MVP 영광

사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]마테우스(FC안양)가 25라운드 MVP로 선정됐다.

한국프로축구연맹은 마테우스를 '하나은행 K리그1 2026' 25라운드 MVP로 뽑았다. 마테우스는 26일 안양종합운동장에서 열린 인천의 홈경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 2대1 역전승을 이끌었다. 안양은 전반 40분 인천에 선제골을 내줬지만, 마테우스가 전반 종료 직전 동점골을 넣으며 균형을 맞췄다. 마테우스는 후반 40분 환상 프리킥으로 역전골을 넣으며 승패를 뒤집었다.

프로축구연맹은 25라운드 베스트11도 발표했다. 최고의 최전방 공격수에는 루빅손, 정재희(이상 대전), 클리말라(서울)가 이름을 올렸다. 중원에는 마테우스를 비롯해 문민서(광주) 김동진, 니시야 켄토(이상 포항)가 뽑혔다. 수비진에는 권경원(안양), 패트릭(부천), 로스(서울)가 꼽혔다. 최고의 골키퍼는 구성윤(서울)이었다. 25라운드 베스트 팀은 대전, 베스트 매치는 강원-광주전이었다.

Advertisement

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG 위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG 위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, K리그2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com