[오피셜]초대박! 韓 축구 에이스 또또또 격돌…이강인vs김민재, UCL '코리안 더비' 3연속 성사

[스포츠조선 김가을 기자]유럽 '별들의 무대'에서 또 한번 '코리안 더비'가 펼쳐진다.
유럽축구연맹(UEFA)은 28일(이하 한국시각) 모나코에서 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 본선 리그 페이즈 대진 추첨을 진행했다. 그 결과 아틀레티코 마드리드(스페인)의 이강인과 바이에른 뮌헨(독일)의 김민재가 정면 충돌하게 됐다.
UCL 본선에 오른 36개 팀은 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘었다. 각 팀은 1∼4번 포트에서 두 팀씩, 총 8경기를 치른다. 리그 페이즈 1∼8위 팀은 16강 토너먼트에 직행, 9∼24위는 플레이오프(PO)로 16강행 합류를 다툰다. 리그 페이즈는 9월 9일 시작한다.
1번 포트에 들어간 아틀레티코 마드리드와 바이에른 뮌헨은 리그 페이즈에서 붙는다.
아틀레티코 마드리드는 바이에른 뮌헨(홈), 리버풀(잉글랜드·원정), 맨유(잉글랜드·홈), PSV 아인트호벤(네덜란드·원정), 페네르바체(튀르키예·홈), 보되/글림트(노르웨이·원정), 비킹(노르웨이·홈), 슈투트가르트(독일·원정)와 대결한다.
바이에른 뮌헨은 아스널(잉글랜드·홈), 아틀레티코 마드리드(원정), 레알 베티스(스페인·홈), 맨유(원정), 보되/글림트(홈), 릴(프랑스·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), 비킹(원정)과 격돌한다.
이강인과 김민재는 UCL 무대에서 세 시즌 연속 대결하게 됐다. 이강인은 파리생제르맹(PSG·프랑스) 소속이던 2024~2025시즌 리그 페이즈에서 바이에른 뮌헨과 격돌했다. 당시 김민재가 결승 골을 넣어 바이에른 뮌헨이 1대0으로 이겼다. 이강인은 후반 교체로 투입돼 25분을 뛰며 '코리안 더비'를 완성했다.
PSG와 바이에른 뮌헨은 2025~2026시즌 리그 페이즈에서도 만났다. 당시에도 바이에른 뮌헨이 2대1로 이겼다. 김민재는 후반, 이강인은 전반에 교체 투입됐다. 이강인은 후반 주앙 네베스의 만회 골을 도왔다. 두 팀은 준결승에서 다시 붙었다. 1차전에서 이강인과 김민재 모두 벤치를 지켰다. 2차전에서 김민재는 후반 중반 교체 투입됐지만, 이강인은 또 출전 기회를 얻지 못했다. '코리안 더비'는 이뤄지지 않았다. 준결승에선 PSG가 1, 2차전 합산 6대5로 앞서 결승행 티켓을 거머쥐었고, 대회 2연패에도 성공했다.
한편, 올 시즌 UCL 본선 무대에는 이강인과 김민재를 비롯해 총 4명이다. 포트 2에 배정된 포르투(포르투갈)의 황인범과 클럽 브뤼헤(벨기에)의 이한범도 UCL 그라운드를 누빈다.
포르투는 맨시티(잉글랜드·홈), 리버풀(원정), 아인트호벤(홈), 베티스(원정), 나폴리(이탈리아·홈), 페예노르트(네덜란드·원정), 슬라비아 프라하(홈), LASK(오스트리아·원정)와 경기를 치른다. 황인범은 전 소속팀 페예노르트와 적으로 마주한다.
클럽 브뤼헤는 리버풀(홈) 인터 밀란(이탈리아·원정), 애스턴 빌라(잉글랜드·홈), 아인트호벤(원정), 보되/글림트(홈), 나폴리(원정), RC 랑스(프랑스·홈), 슈투트가르트(원정)와 대결한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com