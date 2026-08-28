[오피셜]초대박! 韓 축구 에이스 또또또 격돌…이강인vs김민재, UCL '코리안 더비' 3연속 성사

스포츠조선DB

사진=바이에른 뮌헨 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]유럽 '별들의 무대'에서 또 한번 '코리안 더비'가 펼쳐진다.

유럽축구연맹(UEFA)은 28일(이하 한국시각) 모나코에서 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 본선 리그 페이즈 대진 추첨을 진행했다. 그 결과 아틀레티코 마드리드(스페인)의 이강인과 바이에른 뮌헨(독일)의 김민재가 정면 충돌하게 됐다.

UCL 본선에 오른 36개 팀은 9개 팀씩 4개 포트로 나뉘었다. 각 팀은 1∼4번 포트에서 두 팀씩, 총 8경기를 치른다. 리그 페이즈 1∼8위 팀은 16강 토너먼트에 직행, 9∼24위는 플레이오프(PO)로 16강행 합류를 다툰다. 리그 페이즈는 9월 9일 시작한다.

Advertisement

1번 포트에 들어간 아틀레티코 마드리드와 바이에른 뮌헨은 리그 페이즈에서 붙는다.

아틀레티코 마드리드는 바이에른 뮌헨(홈), 리버풀(잉글랜드·원정), 맨유(잉글랜드·홈), PSV 아인트호벤(네덜란드·원정), 페네르바체(튀르키예·홈), 보되/글림트(노르웨이·원정), 비킹(노르웨이·홈), 슈투트가르트(독일·원정)와 대결한다.

Advertisement

바이에른 뮌헨은 아스널(잉글랜드·홈), 아틀레티코 마드리드(원정), 레알 베티스(스페인·홈), 맨유(원정), 보되/글림트(홈), 릴(프랑스·원정), 슬라비아 프라하(체코·홈), 비킹(원정)과 격돌한다.

Advertisement

사진=UCL 공식 계정 캡처

사진=UCL 공식 계정 캡처

이강인과 김민재는 UCL 무대에서 세 시즌 연속 대결하게 됐다. 이강인은 파리생제르맹(PSG·프랑스) 소속이던 2024~2025시즌 리그 페이즈에서 바이에른 뮌헨과 격돌했다. 당시 김민재가 결승 골을 넣어 바이에른 뮌헨이 1대0으로 이겼다. 이강인은 후반 교체로 투입돼 25분을 뛰며 '코리안 더비'를 완성했다.

Advertisement

PSG와 바이에른 뮌헨은 2025~2026시즌 리그 페이즈에서도 만났다. 당시에도 바이에른 뮌헨이 2대1로 이겼다. 김민재는 후반, 이강인은 전반에 교체 투입됐다. 이강인은 후반 주앙 네베스의 만회 골을 도왔다. 두 팀은 준결승에서 다시 붙었다. 1차전에서 이강인과 김민재 모두 벤치를 지켰다. 2차전에서 김민재는 후반 중반 교체 투입됐지만, 이강인은 또 출전 기회를 얻지 못했다. '코리안 더비'는 이뤄지지 않았다. 준결승에선 PSG가 1, 2차전 합산 6대5로 앞서 결승행 티켓을 거머쥐었고, 대회 2연패에도 성공했다.

사진=UCL 공식 계정 캡처

사진=UCL 공식 계정 캡처

한편, 올 시즌 UCL 본선 무대에는 이강인과 김민재를 비롯해 총 4명이다. 포트 2에 배정된 포르투(포르투갈)의 황인범과 클럽 브뤼헤(벨기에)의 이한범도 UCL 그라운드를 누빈다.

Advertisement

포르투는 맨시티(잉글랜드·홈), 리버풀(원정), 아인트호벤(홈), 베티스(원정), 나폴리(이탈리아·홈), 페예노르트(네덜란드·원정), 슬라비아 프라하(홈), LASK(오스트리아·원정)와 경기를 치른다. 황인범은 전 소속팀 페예노르트와 적으로 마주한다.

클럽 브뤼헤는 리버풀(홈) 인터 밀란(이탈리아·원정), 애스턴 빌라(잉글랜드·홈), 아인트호벤(원정), 보되/글림트(홈), 나폴리(원정), RC 랑스(프랑스·홈), 슈투트가르트(원정)와 대결한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com