이럴 수가! 결국 '또' 이강인 '독박축구'인가…아틀레티코 마드리드, '주포' 훌리안 알바레즈 훈련 OUT→루크만 선발 예고

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

사진=EPA-EFE 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]결국 또 이강인(아틀레티코 마드리드) 카드인가.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 30일(이하 한국시각) 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 세비야와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 원정 경기를 치른다. 세비야는 개막 2연승(3위), 아틀레티코 마드리드는 1승1무(6위)를 기록했다.

아틀레티코 마드리드의 상황은 아직도 '완전체'가 아니다. '주포' 훌리안 알바레즈는 여전히 이적설의 중심에 있다. 알바레즈는 최근 FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 특히 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다"며 공개적으로 '러브콜'을 보내기도 했다. 또한, 여름 이적 시장에서 새로 합류한 크리스티안 로메로도 아직 경기에 나서지 못하고 있다.

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스페인 언론 '마르카'는 '시메오네 감독은 세비야와의 경기를 앞두고 테스트를 진행했다. 그는 새로운 공격 조합을 선보였다. 아데몰라 루크만은 부상으로 이탈한 알렉산데르 쇠를로트, 질병으로 이틀 연속 훈련에 불참한 알바레즈 대신 줄리아노 시메오네와 함께 공격진을 구성했다. 시메오네 감독은 세비야와의 경기가 만만치 않을 것이라는 점을 알고 있다. 선수들이 최대한 집중하기를 바라고 있다. 다행히 로메로는 훈련에 참가했다.그의 데뷔가 가까워지고 있다'고 보도했다.

이 매체는 아틀레티코 마드리드가 세비야를 상대로 루크만, 시메오네, 이강인, 알렉스 바에나, 파블로 바리오스, 코케, 마르코스 요렌테, 알레한드로 그리말도, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 얀 오블락이 나설 것으로 내다봤다.

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이로써 이강인은 두 경기 연속 선발 출전 가능성이 제기됐다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 리그 개막전에선 교체 투입돼 결승골을 꽂아 넣었다. 비야레알과의 경기에선 처음으로 선발 출전했다. 다만, 팀이 완전체가 아닌 탓에 기대했던 득점은 기록하지 못했다. 원톱으로 루크만이 나서면서 어려움을 겪은 것 시메오네 감독이 "루크만에게 미안하다. 그가 뛰어야 할 자리가 아니라는 것은 안다. 일부 선수가 부상, 컨디션 회복 중이라 어쩔 수 없이 뛰어야 했다"고 사과했다. 최전방이 헐거워지면서 이강인이 공격 최전선에 나설 수밖에 없는 상황이었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com