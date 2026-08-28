[공식발표]한국프로축구연맹, '직원 공금 횡령 사건' 김포FC 구단 정상화 위한 지원팀 파견

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]한국프로축구연맹이 최근 직원의 공금 횡령 사건으로 물의를 빚은 김포FC(2부)의 구단 정상화를 돕기 위해 업무 지원팀을 파견한다.

프로축구연맹은 28일 '김포 구단의 조속한 정상화를 돕기 위해 9월부터 사무국에 변호사와 회계사 등 전문 인력으로 구성된 업무 지원팀을 파견한다'고 공식 발표했다.

이번 조치는 김포 구단의 출자, 출연기관인 김포시청이 프로축구연맹에 수습을 위한 지원을 공식 요청하면서 이뤄졌다. 김포는 지난달 출납 담당 직원 A씨가 회삿돈 83억여원을 빼돌린 정황을 포착하고 경찰에 고소했다. 경찰은 A씨가 횡령한 자금의 흐름과 사용처 등을 추적했다. 공범이나 윗선 지시 여부 등도 함께 수사 중이다.

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프로축구연맹 지원팀은 안치준 리그운영본부장을 팀장으로 염성준 변호사(법무팀장), 안정혁 회계사(클럽라이선싱팀) 전문 인력 3명으로 꾸려졌다. 이들은 당분간 김포 구단 사무국에 상주하며 구단 운영 시스템 전반을 재정비하는 역할을 맡는다. 특히 구멍이 뚫렸던 회계 처리 절차를 개선하고 기존 선수단 계약 과정에 규정 위반 소지가 없는지 점검할 예정이다. 이 밖에 이번 횡령 사건으로 김포의 K리그 클럽 라이선싱 자격 유지에 문제가 없는지도 면밀히 들여다보고 후속 대응을 돕는다. 프로축구연맹은 "이번 파견을 통해 김포가 조속히 사태를 수습하고 사무국 업무를 안정화할 수 있도록 돕고, 팬과 김포 시민의 신뢰를 회복할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com