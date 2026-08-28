'베트남 축구 영웅' 김상식 감독 "월드컵 출전 목표…세계적 감독들과 겨뤄보고 싶은 꿈"

사진=EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'베트남 축구 영웅' 김상식 베트남 축구 대표팀 감독의 도전은 끝나지 않았다.

김 감독은 28일 화상 인터뷰에서 "현대컵 2연패를 달성하게 돼 기쁘다. 두 달 넘게 나와 팀을 믿고 따라준 선수들에게 고맙다고 말하고 싶다. 많은 베트남 팬이 경기장을 가득 메워주시고 어느 지역에서나 응원해주신 덕분에 좋은 결과를 만들었다"고 말했다.

베트남 축구 대표팀은 26일(한국시각) 베트남 하노이의 미딘 국립경기장에서 열린 2026년 아세안(ASEAN) 현대컵 결승 2차전에서 2대2로 비겼다. 1차전에서 2대0으로 이겼던 베트남은 1, 2차전 합계 4대2로 앞서며 우승 트로피를 거머쥐었다. 동남아 축구 최강을 가리는 '동남아의 월드컵' 현대컵에서 베트남은 김 감독과 함께 2024년에 이어 2회 연속 우승을 달성했다. 이로써 김 감독은 지난해 7월 아세안축구연맹(AFF) 23세 이하(U-23) 챔피언십, 12월 동남아시안(SEA)게임에 이어 베트남 축구에 또 하나의 트로피를 안겼다.

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김 감독은 "'비법'이 있냐는 질문을 많이 받는다. 한 가지만 있는 건 아닌 것 같다. 우선 감독으로서 관찰을 잘해야 한다. 선수들의 몸 상태나 기량, 감독의 전술이나 훈련을 어떻게 따라올지 등을 관찰한다. 축구는 항상 변한다. 선수도, 훈련도, 상대도 변하기 때문에 그 변화에 따라 순발력 있게 대처해 나가면서 좋은 결과로 이어지는 것 같다. 선수들에게 방향성을 뚜렷하고 명확하게, 간단하고 쉽게 제시하려고 항상 고민한다. 선수들이 어렵지 않게 받아들여 주면서 팀을 믿고 따라와 주는 것 같다"고 말했다.

사진=AFP 연합뉴

베트남 축구는 박항서-김상식으로 이어지는 대한민국 지도자와 좋은 인연을 이어오고 있다. 박 감독은 2017년부터 2023년까지 베트남을 이끌며 2018년 현대컵 우승 등 역사를 작성했다. 김 감독도 연달아 좋은 성적을 내고 있다. 그는 "현대컵 우승 이후 거리에서 자축하는 베트남 팬들이 태극기를 들고나온 모습에 무척 감격스럽고 뿌듯했다. 박 감독님이 베트남 축구의 발전을 이뤄주시고 많은 팬의 사랑을 받으셨다. 나도 그 영향을 많이 받고 국민들이 좋아해 주시는 것 같다. 베트남에 들어온 한국 기업이 1만개 정도 되는 것으로 안다. 일하시는 분들이 현지 관계자와 미팅에서 축구 얘기를 하면 분위기가 밝아진다는 얘기를 많이 듣는다. 무척 뿌듯하고, 앞으로도 더 많은 책임감을 갖고 노력하겠다"고 했다.

사진=현대컵 공식 계정 캡처

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베트남은 현대컵 우승을 포함해 A매치 무패 기록도 26경기(22승 4무)로 늘리며 상승 가도에 올라섰다. 하지만 김 감독은 항상 '도전하는 입장'이라며 '꿈의 무대' 월드컵 진출을 목표로 언급했다. 베트남은 아직은 월드컵 본선에 참가한 적이 없다.

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그는 "현대컵 시상식에서 만난 지아니 인판티노 FIFA 회장께서 '베트남이 월드컵에 출전하는 장면을 보고 싶다'고 했다. 베트남이 월드컵에 출전하는 팀이 되도록 성장하게 만들어야 한다고 생각한다. 베트남 팀이 되면 좋겠지만, 어느 팀이든 감독으로서 큰 무대에 나서서 세계적인 감독들과 겨뤄보고 싶은 꿈이 있다"고 했다.

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김 감독은 베트남에서 A대표팀고 U-23 대표팀을 모두 이끌고 있다. 하지만 9월 일본에서 열리는 2026년 아이치-나고야 아시안게임엔 나서지 않는다. 대신 9~10월 열리는 A매치 기간 동남아시아 팀을 대상으로 개최하는 FIFA 아세안컵에 집중할 계획이다. 또한, 내년 1월 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵을 준비한다. 공교롭게도 베트남은 한국과 조별리그 E조에서 격돌한다.

그는 "한국 대표팀이라고 해서 특별한 것은 없다. 모든 대회에서 어느 팀을 상대로든 도전자 입장에서 준비를 철저하게 해야 한다고 생각한다. 한국과의 경기도 잘 준비하겠다. 한국이 이번 월드컵에서 좋은 성적을 내지 못해 안타까운데, 아시안컵에선 좋은 모습을 보이길 응원하고 있다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com