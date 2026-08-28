[공식발표]아틀레티코 마드리드 분노 폭발…FC바르셀로나 '윤리적→상호 존중 조건 NO', 훌리안 알바레즈 이적 진행 없다

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)의 상황이 심상치 않다. 훌리안 알바레즈의 이적설 논란이 일파만파 퍼지고 있다.

아틀레티코 마드리드는 27일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '이사회는 알바레즈의 FC바르셀로나(스페인) 이적 협상을 진행하지 않기로 한 구단의 결정을 전폭적으로 지지한다고 밝혔다'고 공식 발표했다.

알바레즈는 여름 이적 시장의 '뜨거운 감자'다. FC바르셀로나가 특히 적극적으로 영입을 노리고 있다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈 잔류에 힘을 쏟고 있다. 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 그동안 줄곧 "나에게 알바레즈는 우리 팀의 목표 달성에 있어 매우 중요한 선수다. 우리는 그를 지지하고 보살필 것이다. 왜냐하면 그는 우리 선수다. 아틀레티코 마드리드에 있는 한 나는 그를 책임지고 관리할 것"이라고 말했다.

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주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 포기하지 않았다. 그는 최근 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 했다.

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아틀레티코 마드리드 이사회는 '구단은 이적 시장에서 협상할 의향이 있지만, 항상 윤리적이고 전문적인 방식으로 그리고 구단 간 상호 존중을 바탕으로 진행해야 한다. 우리는 FC바르셀로나가 이러한 조건을 충족하지 못했고, 알바레즈의 이적과 관련해 FC바르셀로나와 어떠한 협상도 진행하지 않았으며 앞으로도 진행하지 않을 것이란 구단의 기존 입장을 전적으로 지지한다'고 했다.

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알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다. 올 시즌엔 2026년 북중미월드컵 휴식기 이후 8월에야 팀에 합류했다. 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전엔 완전 제외됐다. 비야레알과의 2라운드 경기엔 후반 교체 투입됐다. 다만, 팬들의 거센 야유가 쏟아졌다. 결국 그는 경기 후 팬 인사 대신 곧장 그라운드를 떠났다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com