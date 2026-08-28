"유로파도 못 뛴다고?" 튀르키예리그 간 살라,커리어 최악 '악몽의 밤'...2명 퇴장 악재 속 유로파 탈락→감독 사퇴 해프닝

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[스포츠조선 전영지 기자]'살라의 트라브존스포르 악몽.'

새 시즌 튀르키예 트라브존스포르로 이적한 살라가 커리어 최악의 경기를 치렀다.

트라브존스포르는 28일(한국시각) 헝가리 부다페스트 그루파마 아레나에서 펼쳐진 유로파리그 플레이오프 2차전 원정 에서 헝가리 강호 페렌츠바로시에게 0대4로 대패했다. 1차전 홈경기 0대1 열세를 2차전에서 뒤집기를 열망했으나 2명이 퇴장 당하는 악재 속에 뜻을 이루지 못했다. 무기력한 경기 끝에 살라는 교체 아웃됐고, 트라브존스포르는 유로파리그에서 탈락했으며, 파티흐 테케 감독은 경기 직후 사의를 표명했으나 구단은 이를 즉각 반려했다.

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2골 차 이상의 승리가 절실했던 외나무 승부, 트라브존스포르는 여름 이적생 루슬란 말리노프스키가 경기 초반 퇴장 당하는 악재와 맞닥뜨렸다. 페렌츠바로시 칼럼 오다우다가 전반 19분 선제골을 터뜨리며 점수 차를 더 벌렸고, 마리우스 코르부가 후반 시작 직후 두 번째 골까지 터뜨리며 기세를 올렸다.

어려운 상황에서, 또 다른 여름 이적생 시드니 카브랄이 후반 12분 두 번째 경고로 퇴장 당하며 9명이 된 트라브존스포르, 수적 열세 속에 반전 희망이 완전히 꺾였고 상대팀 바미델레 유수프의 페널티킥 골까지 작렬했다. 유로파리그 진출 희망이 좌절된 후반 19분 살라는 교체 아웃됐다. 경기 종료 직전 크리스티안 리스티스가 페렌츠바로시의 네 번째 축포를 말어넣었고, 트라브존스포르의 0대4 대패, 유로파리그 탈락이 확정됐다.

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유로파리그 진출 실패는 살라에게 연봉 850만파운드(약 158억원)와 계약금 600만 파운드(약 112억원)를 투자한 트라브존스포르에 크나큰 타격이 됐다.

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트라브존스포르는 유럽 대항전을 겨냥, 살라의 리버풀 시절 동료인 파비뉴를 영입했고, 맨유 골키퍼 안드레 오나나를 두 번째 시즌 임대로 다시 불러들인 바 있다.

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파티흐 테케 감독은 경기 후 기자들에게 패배의 책임을 지고 사임하겠다고 발표했다. 파나틱의 보도에 따르면 테케 감독은 "매우 슬픈 밤이었고, 그 원인은 나와 내 사단에 있다"면서 "우리 국가와 우리 커뮤니티 모두에게 슬픈 밤이었다"고 좌절감을 토로했다. "퇴장이 나오기 전까지는 긍정적인 경기가 될 것처럼 보였다. 하지만 결과적으로 우리는 유로파리그 진출에 실패했다. 지난 18개월 동안 나와 내 사단은 밤낮으로 조금이라도 더 발전할 수 있는 방법을 고민했다"면서 "팀은 앞으로 훨씬 더 좋아질 것이 확실하다. 길게 말하지 않겠다. 즉시 효력이 발생하도록 18개월간 맡아온 감독직에서 사임하겠다"며 지휘봉을 내려놓을 뜻을 표했다. "나 자신에게 이런 벌을 내릴 권리가 있다고 느낀다"고 덧붙였다.

테케 감독의 사퇴 선언에도 불구하고 트라브존스포르는 그의 사임이 수락되지 않았으며 감독직을 계속 유지할 것이라는 성명서를 발표했다.

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성명서에는 "파티흐 테케 감독은 페렌츠바로시전 패배 이후 밀려온 감정적인 격앙으로 인해 사임을 결정했다"면서 "트라브존스포르 이사회는 파티흐 테케 감독의 사임 결정을 수락하지 않았다"고 밝혔다. "파티흐 테케 감독은 직무를 계속 수행하며, 리그에서 치러질 아메드스포르전에서도 우리 팀을 이끌 예정"이라고 확인했다.

한편 유로파리그에서 탈락한 트라브존스포르는 컨퍼런스리그로 강등됐다. 살라는 리버풀과의 마지막 해, 계약을 상호 해지하고 올 여름 거액의 이적료를 받고 트라브존스포르 유니폼을 입었다. 4경기에 출전했고, 지난주 바샤크셰히르전에서 '마수걸이' 멀티골를 터뜨리며 2대0 승리를 이끌었다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com