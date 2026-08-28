"하피냐 '바르샤 9번' 활약? 어느 포지션이든 상관없는 선수" 한지 플릭의 찬사

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[스포츠조선 전영지 기자]"하피냐가 어느 포지션에서 뛰는지는 중요치 않다."

한지 플릭 바르셀로나 감독이 '브라질 국대 공격수' 하피냐의 9번(최전방 스트라이커) 활약과 골 냄새를 맡는 본능에 확고한 믿음을 표했다.

하피냐는 28일(한국시각) 캄프누에서 열린 라리가 2라운드 홈경기 아틀레틱 빌바오전에서 바르사의 최전방을 이끌며 전반 37분 선제골을 터뜨렸다. 후반 37분 쐐기골을 터뜨린 페르민 로페즈와 함께 팀의 2대0 승, 2연승을 견인했다.

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브라질 출신 하피냐는 이날 3번의 슈팅 중 한 번을 골로 연결했고, 팀 내 두 번째로 많은 기회(3회)를 창출했으며, 드리블 성공률 100%(3/3)를 기록하는 활약을 펼쳤다.

하지만 바르사는 캄 노우에서 22개의 슈팅(유효슈팅 10개)을 통해 4.23의 기대득점(xG)을 기록하고도 단 2골에 그치며 완전한 결정력을 보여주진 못했다.

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아틀레틱 빌바오 골키퍼 우나이 시몬이 8개의 슈퍼세이브를 기록했다. 플릭 감독은 정통 스트라이커가 있었다면 바르사가 더 여유롭게 승리할 수 있었을 것이라는 사실을 인정하면서도 하피냐가 9번 역할에서 최선의 옵션인지 묻는 질문에 "이번 경기에서는 그랬다"고 즉답했다. "내게 중요한 점은 하피냐가 뛰든 다른 어떤 9번 선수가 함께 뛰든 우리의 계획을 유지할 수 있다는 사실이다. 하피냐의 압박과 움직임, 공이 없을 때의 침투와 득점력 덕분"이라면서 "그가 어떤 포지션에서 뛰는지는 중요하지 않다. 그는 팬들과 교감한다. 그는 매우 훌륭하다. 많은 선수들과 잘 어우러지는 모습을 보여주고 있다. 팀 내에 매우 좋은 분위기를 형성하고 있고, 이는 우리에게 필수적인 요소"라고 강조했다.

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"물론 오늘 정통 9번이 있었다면 승부를 더 일찍 결정지었을지도 모른다. 중요한 것은 우리가 기회를 만들었다는 점이다. 나는 오늘 경기력이 마음에 들었고 우리는 잠재력이 있다. 그리고 여전히 개선해야 할 부분도 존재한다"고 말했다.

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바르셀로나는 이번 시즌 라리가 개막 후 2경기 연속 클린시트를 기록 중이며, 2연승을 하는 동안 허용한 유효슈팅은 단 2개에 불과했다. 지난 시즌 수비 전술로 비판을 받기도 했던 플릭 감독은 탄탄한 수비를 기반으로 한 공격의 중요성을 거듭 강조했다. "매우 중요한 부분이다. 우리는 계획이 있고 공격적인 축구를 하기를 원한다"면서 "비록 2골밖에 넣지 못했지만 우리는 훌륭한 경기를 펼쳤고 많은 기회를 만들었다"고 돌아봤다. "조금 더 냉정해질 필요가 있다. 특정 상황에서 서두르지 않고 매번 성급하게 마무리하려고 하지 않아야 한다. 수비도 매우 잘했다. 경기력 수준은 마음에 들지만 여전히 더 발전해야 한다"고 덧붙였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com