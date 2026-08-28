역시 '대구의 왕!' 세징야 55일 만의 득점포 대구FC, 안산 2-1 짜릿한 역전승 '2위 점프'(종합)

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'대구의 왕' 세징야가 해냈다.

대구FC는 28알 안산와스타디움에서 열린 안산 그리너스와의 '하나은행 K리그2 2026' 원정 경기에서 2대1로 역전승했다. 대구(12승6무5패)는 4경기 무패를 달렸다. 한 경기 덜 치른 서울 이랜드(승점 41)를 밀어내고 2위로 뛰어올랐다. 반면, 안산(5승4무14패)은 5경기 연속 승리와 인연을 맺지 못했다.

시작은 안산이 좋았다. 전반 24분 마촙의 감각적인 득점이 나왔다. 마촙은 김정현이 중원에서 건넨 패스를 받아 상대 수비를 제치고 득점을 완성했다. 전반을 1-0으로 리드했다.

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대구엔 세징야가 있었다. 후반 6분 기어코 동점을 만들었다. 세라핌이 슬쩍 빼준 공을 잡아 왼발로 안산의 골망을 갈랐다. 세징야는 부상 이탈한 김형진의 유니폼을 들고 세리머니를 해 감동을 안겼다. 기세를 올린 세징야는 후반 15분 강력한 오른발로 역전골을 꽂아 넣었다. 세징야는 지난 7월 4일 충북청주전(5대1 승) 이후 55일 만에 '골 맛'을 보며 팀을 승리로 이끌었다. 다만, 세징야는 후반 24분 상대 파울로 얻은 페널티킥을 놓치며 해트트릭(한 경기 세 골)은 완성하지 못했다.

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전남 드래곤즈는 광양축구전용구장에서 열린 천안시티FC와의 격돌에서 1대0으로 이겼다. 전남(4승7무11패)은 올 시즌 첫 2연승을 달렸다. 천안(4승9무10패)은 10경기 연속 승리하지 못했다.

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전남은 후반 18분 추상훈이 득점이 나왔다. 하남이 살짝 빼준 공을 잡아 빠르게 전진, 천안의 골망을 열었다. 이는 전남의 K리그 통산 1400번째 득점이었다. 전남은 의미 있는 득점을 지키며 승리를 거머쥐었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com