"충격!" '욕먹으면서 데려왔는데'…레알 마드리드에서 폭망→EPL 이적설, 트렌트 알렉산더-아놀드 '일단 매각 의사 NO'

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[스포츠조선 김가을 기자]트렌트 알렉산더-아놀드가 레알 마드리드(스페인)를 떠날 수 있다는 관측이 나왔다.

영국 언론 '팀토크'는 28일(이하 한국시각) '알렉산더-아놀드가 뉴캐슬(잉글랜드)의 관심을 받고 있다'고 보도했다.

충격이다. 알렉산더-아놀드는 2025~2026시즌을 앞두고 리버풀(잉글랜드)을 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 레알 마드리드는 알렉산더-아놀드 영입을 위해 1000만 유로를 지불했다. 그는 2025년 6월 리버풀과 계약이 만료, 자유계약(FA)으로 리버풀을 떠날 수 있었다. 하지만 레알 마드리드는 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에서 알렉산더-아놀드를 활용하기 위해 비용을 지불한 것으로 알려졌다.

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그의 이적에 리버풀 팬들은 '배신자'라며 분노를 금치 못했다. 알렉산더-아놀드는 유소년 시절부터 20년 가까이 리버풀에서 뛰었다. 리버풀에서 354경기에 출전해 23골을 넣었다. 그는 리버풀 소속으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2회, 유럽챔피언스리그(UCL), 잉글랜드축구협회(FA)컵, 등 총 9개의 트로피를 들어올렸다. 알렉산더-아놀드는 리버풀에서의 영광을 뒤로한 채 새 도전에 나섰다.

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레알 마드리드에서의 생활은 순탄치 않았다. 그는 시즌 초반 부상으로 어려움을 겪었다. 경쟁에서도 밀리며 기대만큼 활약하지 못했다. 알렉산더-아놀드는 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가 21경기를 포함, 공식 30경기에서 1792분을 뛰는 데 그쳤다.

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'팀토크'는 '뉴캐슬이 알렉산더-아놀드에 관심을 보인다는 보도가 나왔다. 레알 마드리드는 올 여름 알렉산더-아놀드를 매각할 의사가 없다. 알렉산더-아놀드의 높은 주급, 레알 마드리드가 요구하는 수준의 이적료에 합의점을 찾기 어렵다. 실제로 두 구단은 합의에 이르지 못했다'고 했다.

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이 매체는 '레알 마드리드는 알렉산더-아놀드의 어려움은 적응 기간의 일부로 보고 있다. 알렉산더-아놀드 역시 레알 마드리드의 유니폼을 입고 자신의 능력을 증명하겠다는 의지를 보이고 있다. 다만, 레알 마드리드는 여름 이적 시장을 통해 덴젤 둠프리스를 영입해 알렉산더-아놀드 역할에 대한 의문이 제기되고 있다. 그럼에도 당분간 알렉산더-아놀드의 미래는 레알 마드리드에 달려있다'고 덧붙였다. 알렉산더-아놀드는 에스파뇰과의 2026~2027시즌 리그 개막전에 교체 투입됐다. 레알 소시에다드와의 2라운드 대결에선 벤치에 머물렀다. 레알 마드리드는 31일 말라가와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com