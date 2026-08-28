"강인아, 너만 믿는다!" 외통수 걸린 시메오네, '배신 → 부상' 악재 속 세비야전 ATM 선발 예상!

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 이강인(아틀레티코 마드리드·이하 ATM)이 해결사로 나서는 것일까.

세비야 원정길에 오르는 ATM의 디에고 시메오네 감독이 이강인을 적극적으로 활용할 것이라는 전망이 나왔다. 스페인 문도데포르티보는 28일(한국시각) 'ATM은 공격진에 심각한 문제를 안고 시즌을 시작했다. 이런 가운데 알렉산데르 쇨로트의 부상과 팀을 떠나려 애쓰고 있는 훌리오 알바레스를 둘러싼 문제로 공격 옵션이 더욱 제한됐다'며 '세비야전에서는 순수 스트라이커로 중앙을 책임질 자원은 아데몰라 루크먼 뿐이다. (쇨로트와 알바레스의 공백을) 이강인과 줄리아노 시메오네 등이 메워야 할 것'이라고 지적했다.

시메오네 감독은 인터뷰에서 "쇨로트의 부상은 우리에게 큰 타격이다. 알바레스의 부상까지 겹쳐 더 안타깝다"며 "팀 전체가 득점 기회를 찾아야 한다. 선수들과 합심해 문제를 극복하기 위해 노력 중"이라고 말했다.

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이강인은 시즌 첫 경기였던 말라가전에서 후반 교체 투입돼 13분 만에 득점하면서 스포트라이트를 받았다. 24일 비야레알전에서는 선발 출전해 후반 11분까지 뛰었다. 두 경기 모두 중앙-측면으로 폭넓은 움직임을 바탕으로 적극적인 드리블, 슈팅을 시도해 주목 받았다. 패스 연결 면에서도 합격점을 줄 만했다. 이번 세비야전에서도 시메오네 감독의 기용법에는 큰 변화가 없을 것으로 보인다.

세비야전의 관건은 수비형 미드필더가 될 전망. 문도데포르티보는 지난 26일 ATM의 세비야전 대비 훈련 소식을 전하며 '시메오네 감독은 수비형 미드필더 자리에 파블로 바리오스, 코케, 조니 카르도주, 모르텐 히울만 등 여러 조합을 고려 중이다. 코케와 카르도주를 함께 기용한다면 바리오스가 제외될 것'이라고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com