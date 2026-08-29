"까딱 방심하면 하스로 추락한다" 1강10중1약 K리그1, 2~9위 '중위권' 경쟁 점입가경, 대전은 4개월만에 6강 진입 도전![K리그1 프리뷰]

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[스포츠조선 윤진만 기자]까딱 방심하면 추락한다. '하나은행 K리그1 2026' 중위권 경쟁이 점입가경이다. '1강10중1약'의 흐름에서 압도적인 선두 서울(승점 53)을 제외한 어느 팀도 '상위 스플릿' 진출을 장담할 수 없다.

25라운드에서 상위권 팀들이 하위권 팀을 상대로 승리를 거두지 못하면서 간격이 더 촘촘해졌다. 2위 전북(승점 38)은 11위 김천(승점 27)과 득점없이 비겼고, 3위 울산(승점 37)은 9위 대전(승점 32)에 1대2로 졌다. 4위 강원(승점 36)은 12위 광주(승점 12)와 2대2 무승부를 거뒀다. 1위와 2위의 승점 차(15점)가 2위와 11위의 격차(11점)보다 4점이나 많다. 2위 전북과 9위 대전의 승점 차는 6점에 불과하다. 두 팀 사이에 울산, 강원, 제주(승점 35), 포항(승점 34), 안양, 인천(이상 승점 33)이 1점 간격으로 촘촘하게 늘어서 '꼬리물기'를 하고 있다. 10위 부천(승점 30)과 11위 김천도 6강에서 그다지 멀리 떨어져 있지 않다. K리그1은 33라운드 후 파이널A(1위~6위)와 B(7위~12위)로 나뉘어 '스플릿 대전'을 펼친다.

뒤늦게 발동이 걸린 대전의 존재는 긴장감을 높이고 있다. 대전은 최근 2연승, 5경기에서 4승을 따내며 반등에 성공했다. 전술 변화를 통해 '집 나간 경기력'을 다시 불러들인 대전은 30일 제주와의 원정경기에서 3연승을 노크한다. 최근 4경기 3골, '완벽 부활'한 주민규를 앞세운다. 이날 승리할 경우 최대 5위까지 점프해 약 4개월 만에 파이널A에 재진입할 수 있다.

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대전전 역전패로 3연패 늪에 빠진 울산은 29일 김천을 문수축구경기장으로 부른다. 부상을 털고 복귀를 앞둔 핵심 스트라이커 야고가 연패 탈출의 특명을 받았다. 최근 5경기 1승, 정정용 감독 안티콜, 이승우 도발 사태 등으로 분위기가 어수선한 전북은 30일 인천 원정길에 오른다. 최근 2경기에서 1골에 그친 빈공을 해결해야 선두와의 격차를 좁힐 수 있다. 우승 안정권인 서울은 이날 최하위 광주를 상대로 4연승을 노린다. 광주는 K리그1 역사상 최다인 23경기 연속 승리를 거두지 못하고 있다.

갈 길 급한 강원과 포항은 30일 강릉하이원아레나에서 승점 3점을 걸고 싸운다. 부천과 안양은 29일 부천종합운동장에서 격돌한다. 두 팀은 올 시즌 충돌에서 1승씩 나눠 가졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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