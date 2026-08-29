"감독님, 경기 출전 거부해서 정말 죄송합니다" 950억짜리 사나이, 사과와 함께 눈물 흘리며 사우디로 떠났다…첼시 FW 대체자로 영입 '감독피셜'

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[스포츠조선 윤진만 기자]애스턴빌라 공격수 올리 왓킨스가 개막전 출전을 거부한 것에 대해 선수단에 사과한 것으로 드러났다.

잉글랜드 출신 왓킨스는 지난 23일(이하 한국시각) 영국 브라이튼 아메리칸 익스프레스 스타디움에서 열린 브라이튼과의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 1라운드에서 경기 출전을 거부한 것으로 전해졌다. 사우디아라비아 클럽 알힐랄 입단을 앞둔 시점에 뛰고 싶지 않다는 의사를 전달한 건데, 이에 빌라팬은 왓킨스의 부족한 프로 의식을 비판했다. 왓킨스는 이적료 5100만파운드(약 950억원)에 알힐랄 입단을 앞두고 있다.

에메리 감독은 28일, 아스널과 EPL 2라운드 사전 기자회견에서 "왓킨스는 브라이튼전 이후 선수단에 미안하다고, 실수했다고 말했다. 그는 잘못을 인정했고, 우리는 그 사과를 받아들였다"라고 말했다. 큰 폭의 스쿼드 개편을 진행 중인 빌라는 혼란 속 브라이튼에 0대4로 참패했다.

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에메리 감독은 2020년 브렌트포드에서 이적해 4년간 빌라 유니폼을 입고 컵대회 포함 108골을 넣으며 빌라 역대 최다 득점자로 우뚝 선 왓킨스에 대해 "그의 헌신과 태도는 훌륭했다. 선수로서보다 인간적으로 더 훌륭하다. 나는 왓킨스와 포옹, 눈물과 함께 작별했다"라고 말했다.

빌라는 왓킨스 대체자로 첼시 공격수 니콜라 잭슨을 낙점, 6100만파운드(약 1140억원)에 영입을 앞두고 있다. 에메리 감독은 "이제 잭슨과 함께 새로운 장이 열린다"라는 말로 '감독피셜'을 띄웠다.

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빌라는 왓킨스뿐 아니라 핵심 수비수 에즈리 콘사를 아스널로, 미드필더 유리 틸레망스를 맨유로 각각 떠나보냈다. 레온 고레츠카, 아론 완 비사카, 스즈키 자이온 등은 빌라 유니폼으로 갈아입었다. 에메리 감독은 "우리는 가능한 한 빨리 팀을 재건해야 한다. 팬들도 우리의 방식과 이러한 결정의 이유를 이해해 달라"고 했다.

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빌라는 다음달 1일 새벽 4시 버밍엄에 위치한 빌라파크에서 디펜딩 챔프 아스널을 상대로 첫 승을 노린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com