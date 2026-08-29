"미친 거 아냐" 일본 열도 발칵, '日 에이스'에 '살인태클'한 레알 DF 비난 쇄도, 무리뉴 "일대일에 강한 쿠보 때문에 선수 교체"

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구팬이 일본 축구대표팀 에이스 쿠보 타케후사(레알 소시에다드)에게 위험한 태클을 가한 레알 마드리드 수비수에게 거센 비난을 날렸다.

지난 27일(한국시각), 소시에다드와 레알의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 1라운드 전반 10분, 소시에다드 윙어 쿠보는 상대 진영 오른쪽 측면에서 패스를 받아 대각선 드리블을 시작했다. 이 움직임을 지켜본 레알 풀백 알바로 카레라스는 속도를 내어 쿠보와의 거리를 좁혔고, 추진력을 토대로 슬라이딩 태클을 시도했다.

카레라스의 오른발이 공에 닿았지만, 공을 빼앗진 못했다. 카레라스가 건드린 건 공만이 아니었다. 카레라스의 왼발이 쿠보의 다리를 가격했다. 쿠보는 다리를 부여잡고 그라운드에 쓰러졌다. 심판은 즉시 휘슬을 불어 경기를 중단시키고, 카레라스에게 옐로카드를 빼들었다.

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'DAZN' 해설위원인 전 일본 국가대표팀 공격수 카키타니 요이치로는 "옐로카드가 나온 것은 당연하다. 공을 건드리긴 했지만, 게처럼 움켜진 태클을 위험했다"라고 지적했다. 일본 매체 '아베마'에 따르면, 일본 축구팬들도 발끈했다. SNS 상에는 "너무 위험한 태클이었다", "카레라스, 도대체 뭐하는 거야", "너무 심했다", "나쁜 인상을 남겼다", "퇴장감이었다", "또 위험한 태클로 쿠보를 다치게 할 뻔 했잖아" 등의 반응을 보였다.

쿠보는 지난 2025~2026시즌 도중 근육 부상으로 두 달 넘게 결장했다. 2026년 북중미월드컵 기간 중 무릎 부상을 당하며 프리시즌을 정상적으로 소화하지 못했다. 부상에 대한 트라우마가 생겨난 시점에서 개막 후 2경기만에 또 부상을 당할 뻔했다.

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조세 모리뉴 레알 감독은 킬리안 음바페(레알)와 루카 수치치(소시에다드)가 한 골씩 주고받아 1-1 동점으로 맞이한 하프타임에 카레라스를 마르크 쿠쿠렐라와 빠르게 교체했다. 그 이유에 대해 "카레라스가 경고를 받았기 때문"이라며 "경고를 받은 상태에서 쿠보를 90분 내내 상대하는 건 위험하다. 쿠보는 일대일 상황에 강하다"라며 쿠보에 대한 경계심 때문에 내린 결정이라고 설명했다.

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전반에 고전한 레알은 후반 15분 음바페의 추가골로 다시 앞서나갔다. 후반 23분 비니시우스 주니오르, 35분 음바페의 연속골로 4대1 승리했다. 쿠보는 별다른 활약 없이 후반 29분 곤살루 게데스와 교체돼 벤치로 물러났다. 레알은 2전 전승, 소시에다드는 2전 전패를 각각 기록했다.

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쿠보는 마요르카 시절 동료이자 동갑내기 절친인 이강인(아틀레티코 마드리드)과 곧 그라운드에서 우정의 맞대결을 펼친다. 소시에다드와 아틀레티코는 9월 14일 산세바스티안에서 격돌한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com