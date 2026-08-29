"생리하나봐" 심판 발언 실화? 극대노한 지소연...수원FC위민 "구단차원 공식 이의 제기", 여축연맹 "감독관 보고서,각자 입장 명확하게 조사후 조치"

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[스포츠조선 전영지 기자]WK리그 심판이 경기중 부적절한 발언 논란에 휩싸였다.

28일 오후 7시 수원종합운동장에서 펼쳐진 WK리그 22라운드 수원FC 위민과 서울시청전 전반 30분경 경기가 중단됐다. 심판 판정에 항의하던 '수원 캡틴' 지소연이 옐로카드를 받은 후 격분해 벤치쪽으로 달려갔다. 박길영 감독 등 코칭스태프에게 강력한 이의를 표했고 격한 제스처와 함께 심판을 가리켰다.

거친 경기, 항의가 이어지던 중 지소연은 심판이 "초반부터 예민해. 생리하나봐"라고 하는 말을 들었다고 주장했다. 동성 심판으로부터 믿기 힘든 성희롱 발언을 들었다고 확신한 지소연이 격분했고, "선생님 지금 뭐라고 하셨어요"라며 쫓아가 격렬히 항의하다 경고까지 받았다는 것. 수원 벤치에서 이 부분에 대해 재차 확인하자 심판은 부정하다 "우리 심판들끼리 한 이야기"라고 했고, 순간 지소연이 분통을 터뜨리며 물병을 집어 던졌다. 지소연에게서 한번도 보지 못한 모습이었다.

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여기서 끝이 아니었다. 더 황당한 장면이 이어졌다. 심판에게 항의해 물병을 던진 행위에 대해 통상 퇴장을 명하는 레드카드를 들어올리면 될 일인데 주심은 지소연을 향해 레드카드를 빼들고 다가온 후 한참 서서 대화를 나눴다. 한손엔 레드카드를 계속 든 채 이윽고 합의가 된 듯 레드카드를 집어넣었고, 바로 경기는 재개됐다. 레드카드는 심판 권위의 상징이자, 심판이 쓸 수 있는 최후의 카드다. VAR도 없는 여자축구 그라운드에서 레드카드를 손에 쥐고 있다 다시 집어넣는 모습은 이례적이었다. 경기 중계 해설자는 "카드를 꺼내는 것까지는 봤지만 카드를 들진 않았다. 퇴장은 아니다"라고 설명했다. 이날 후반 29분 지소연은 천금같은 결승골, 3경기 연속골과 함께 선두 수원FC 위민의 2대1 역전승을 이끌었다. 하지만 4경기 연속골은 불가능한 상황. 이날 '생리' 발언 관련 항의로 옐로카드를 받은 탓에 지소연은 경고누적으로 2일 펼쳐질 '2위' 화천KSPO전엔 출전할 수 없다.

초유의 사건 직후 WK리그 심판 자질 문제가 한밤 축구 팬들의 도마에 오르내렸다. 만약 심판이 실제로 해당 발언을 했다면 분명한 성희롱이자 언어 폭력이다. 설령 심판들끼리 나눈 대화라 할지라도 변명의 여지가 없다. 경기 중 그런 이야기를 나눈 것 자체가 어불성설이다. 만약 심판측 주장대로 "선수의 오해"라면 사실 관계를 명백히 밝히고 적극 소명할 필요가 있다.

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한 여자축구 관계자는 "여자축구계에 10년 넘게 있지만 이런 이야기는 처음 듣는다"면서 "심판들이 착용하는 인이어는 심판간 소통과 정확한 판정을 위한 장치지 경기중 그런 이야기를 하는 용도가 아니다"라고 했다. 또다른 관계자는 "여성 심판(주심 13명, 부심 12명)을 키우고 경험을 쌓게 한다는 취지로 저년차 심판들을 WK리그에 많이 배정하고 있다. WK리그는 여자축구 최상위 리그인데 경험 부족 심판들로 인해 선수 안전 등 불만이 많다"면서 "여성 심판을 키우려는 취지는 정말 좋지만 WK리그보다 낮은 단계의 여자 U리그, 아마추어 리그 등 경험을 충분히 더 쌓고 올라올 기회가 더 많아야 하고 심판 교육도 더 철저히 이뤄져야 한다"고 말했다.

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한편 수원FC 위민은 구단 차원에서 선수 보호를 위한 강경 대응에 나설 방침이다. 한국여자축구연맹과 대한축구협회에 즉각 공문을 보내 공식적으로 이의를 제기할 계획이다. 여자축구연맹도 발빠르게 움직이고 있다. 대한축구협회와 소통 후 경기감독관 보고서, 상황 보고서, 심판 보고서, 경기보고서 등을 수취 요청해 각자의 입장을 명확하게 조사한 후 적절한 조치를 취할 계획이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com