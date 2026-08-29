충격! 돌아온 것 아니였어? '맨유 금쪽이' 아스널행 가능성…"바르사도 주시 중"

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[스포츠조선 박상경 기자] 마커스 래시포드가 맨체스터 유나이티드를 완전히 떠날 수도 있다는 가능성이 제기됐다.

영국 팀토크는 29일(한국시각) '맨유는 래시포드가 이적시장 마감일 전에 팀을 떠날 가능성을 배제하지 않고 있으며, 아스널과 FC바르셀로나가 그의 상황을 주시 중'이라고 전했다. 매체는 '래시포드는 이달 초 맨유로 복귀했으나, 바르셀로나는 래시포드 측과 지속적으로 소통해왔다'고 덧붙였다.

2024년 후벵 아모림 전 감독과 불화를 겪던 래시포드는 애스턴빌라로 임대돼 시즌을 마쳤다. 지난 시즌엔 바르셀로나의 임대 제안을 받아들여 한 시즌을 소화했다. 래시포드는 바르셀로나에서 시즌 26경기에 출전해 14골-11도움으로 녹슬지 않은 기량을 과시했고, 2026 북중미월드컵에 잉글랜드 대표로 출전하며 존재감을 과시했다.

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이런 래시포드가 올 시즌에는 방랑 생활을 끝낼 것이라는 예측이 대다수였다. 현역 시절 함께 했던 선배 마이클 캐릭 감독 때문이다. 지난 시즌 대행 신분으로 아모림 감독 체제에서 표류하던 맨유를 구원했던 캐릭 감독은 정식 계약을 맺은 뒤 래시포드와 함께 하고 싶다는 뜻을 드러낸 바 있다. 맨유 '성골 유스' 출신으로 현역 뿐만 아니라 코치로 캐릭 감독과 호흡한 경험이 있는 래시포드 역시 신뢰를 바탕으로 복귀를 택했다.

맨유는 다양한 가능성을 열어놓은 모양새다. 팀 토크는 '맨유는 래시포드와 함께 할 계획을 세우고 있고, 그를 잔류시키고자 하는 의지가 있다'며 '하지만 래시포드에 대한 관심도 알고 있다. 이적 가능성은 현시점에서 매우 낮지만, 가능성을 완전히 배제한 건 아니다'라고 지적했다. 또 '가브리엘 마르티넬리를 알 힐랄(사우디아라비아)로 보낸 뒤 왼쪽 측면 옵션 보강을 고심 중인 아스널도 래시포드의 상황을 주시 중이며, 막판 영입 시도를 고심하고 있다'고 전했다.

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맨유는 지난 시즌 래시포드의 임대 당시 바이아웃으로 4000만파운드(약 747억원)를 설정한 것으로 알려졌다. 아스널이나 바르셀로나 모두에게 부담으로 작용할 만한 액수는 아니다. 결국 맨유와 래시포드의 의지가 이 관측의 실현 여부를 가르는 관건이 될 전망이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com